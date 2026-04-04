У Києві уламки БпЛА впали на офісну будівлю

Рятувальники на місці обстрілу.

У суботу, 4 квітня, росіяни вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. Уламки одного з БпЛА впали на офісну будівлю у столиці. Через це сталася пожежа.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Атака на Київ 4 квітня

Через російську атаку у Дарницькому районі Києва пошкоджене приміщення. Уламки безпілотника впали на дах чотириповерхової офісної будівлі. Внаслідок цього на місці здійнялася пожежа.

Повідомлення Кличка про атаку на Київ 4 квітня. Фото: скриншот

Вогонь спалахнув на верхньому поверсі будівлі. На місце для ліквідації наслідків атаки прямують екстрені служби.

У Києві та області, а також кількох інших регіонах станом на 07:06 оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування ударних дронів.

Читайте також:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у п'ятницю, 3 квітня, окупанти атакували Київську область за допомогою БпЛА. Один з ударних дронів влучив у багатоповерхівку в Обухові.

Також ми розповідали про те, що росіяни вчора вдарили по ветклініці на Київщині. Внаслідок атаки загинули усі тварини, які перебували у приміщенні. Рятувальники працювали під ворожим обстрілом, аби ліквідувати наслідки атаки.