У Києві уламки БпЛА впали на офісну будівлю
У суботу, 4 квітня, росіяни вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. Уламки одного з БпЛА впали на офісну будівлю у столиці. Через це сталася пожежа.
Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
Атака на Київ 4 квітня
Через російську атаку у Дарницькому районі Києва пошкоджене приміщення. Уламки безпілотника впали на дах чотириповерхової офісної будівлі. Внаслідок цього на місці здійнялася пожежа.
Вогонь спалахнув на верхньому поверсі будівлі. На місце для ліквідації наслідків атаки прямують екстрені служби.
У Києві та області, а також кількох інших регіонах станом на 07:06 оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування ударних дронів.
Як повідомляли Новини.LIVE, у п'ятницю, 3 квітня, окупанти атакували Київську область за допомогою БпЛА. Один з ударних дронів влучив у багатоповерхівку в Обухові.
Також ми розповідали про те, що росіяни вчора вдарили по ветклініці на Київщині. Внаслідок атаки загинули усі тварини, які перебували у приміщенні. Рятувальники працювали під ворожим обстрілом, аби ліквідувати наслідки атаки.
