Автомобили в пробках. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Утреннее дорожное движение в Киеве во вторник, 17 ноября, изменилось из-за последствий российского обстрела. Из-за российского обстрела в столице временно закрыли проезд по Северному и Южному мостам. Это существенно осложнило дорожную ситуацию в городе еще с самого утра, ведь тысячам киевлян пришлось искать другие пути, чтобы добраться до работы.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Какова ситуация у моста Патона

Пока что одной из альтернатив для горожан, направляющихся с левого берега на правый, стал мост Патона.

Пробки в Киеве 17 ноября. Фото: Новини.LIVE

На этом участке наблюдается значительный поток машин. Несмотря на утренний час пик и общее затруднение движения по столице, на самом мосту Патона автомобилисты проезжают свободно. Специалисты продолжают следить за дорожной обстановкой в Киеве.

Автомобили стоят в пробках в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, движение транспорта затруднилось ещё и тем, что сейчас не курсирует наземная часть «зелёной» ветки метро.

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Пробки в Киеве 17 ноября. Фото: Новини.LIVE

Киевляне пытаются добраться до работы по доступным маршрутам, что усугубляет пробки.

Новини.LIVE сообщали ранее, что градостроитель Виктор Глеба уже предупреждал об уязвимости столичных переправ. Аварийный мост Патона может полностью прекратить работу даже после одного попадания ракеты.

Между тем РФ не прекращает атаки на инфраструктуру в Киеве. В частности, 16 ноября российские войска нанесли удар по Киеву и попали в Северный и Южный мосты. Из-за этого движение по обоим мостам пришлось временно перекрыть. В КГГА сообщили, что приняли решение пустить автобусы и троллейбусы в объезд через Дарницкий и Подольский мосты, увеличив количество машин на отдельных направлениях.

Ночью во вторник, 17 ноября, атака на город продолжилась. Повреждениям подверглась наземная инфраструктура метро, из-за чего временно приостановили движение поездов "зеленой" ветки между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".