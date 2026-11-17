Автомобілі в заторах. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Ранковий рух транспорту в Києві у вівторок, 17 листопада, зазнав змін через наслідки російської атаки. Через російський обстріл у столиці тимчасово закрили проїзд Північним та Південним мостами. Це суттєво ускладнило дорожню ситуацію в місті ще з самого ранку, адже тисячам киян довелося шукати інші шляхи, щоб дістатися на роботу.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Реклама

Яка ситуація біля мосту Патона

Поки що однією з альтернатив для містян, які прямують з лівого берега на правий, став міст Патона.

Затори в Києві 17 листопада. Фото: Новини.LIVE

На цій ділянці фіксується значний потік машин. Попри ранкову годину пік і загальне ускладнення руху по столиці, на самому мосту Патона автомобілісти проїжджають вільно. Фахівці продовжують стежити за дорожньою обстановкою в Києві.

Автомобілі стоять у заторах в Києві. Фото: Новини.LIVE

Окрім того, рух транспорту ускладнився ще й тим, що зараз не курсує наземна частина "зеленої" гілки метро.

Читайте також:

Затори в Києві 17 листопада. Фото: Новини.LIVE

Кияни намагаються дістатися роботи доступними шляхами, що збільшує затори.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що раніше містобудівник Віктор Глеба вже застерігав про вразливість столичних переправ. Аварійний міст Патона може повністю припинити роботу навіть після одного влучання ракети.

Тим часом РФ не припиняє атак на інфраструктуру в Києві. Зокрема, 16 листопада, російські війська завдали удару по Києву й влучили у Північний та Південний мости. Через це рух обома переправами довелося тимчасово перекрити. В КМДА повідомили, що прийняли рішення пустити автобуси й тролейбуси в об’їзд через Дарницький і Подільський мости, збільшивши кількість машин на окремих напрямках.

Вночі у вівторок, 17 листопада, атака на місто продовжилася. Пошкоджень зазнала наземна інфраструктура метро, через що тимчасово зупинили рух поїздів "зеленої" гілки між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір".