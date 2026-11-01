Люди на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

В Киеве опровергли информацию о якобы угрозе эпидемии инфекционных заболеваний из-за перебоев с электроснабжением и водой. Специалисты городского центра контроля и профилактики болезней объяснили, что речь идет лишь об оценке потенциальных рисков, а не о прогнозе вспышек холеры, дизентерии или других опасных инфекций в столице.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

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Угроза эпидемии в Киеве

В центре подчеркнули, что информация о якобы неизбежной эпидемии из-за перебоев с электроэнергией и водоснабжением не соответствует реальной эпидемической ситуации.

"Оценка рисков — это не прогноз эпидемии", — подчеркнули специалисты.

По словам специалистов, речь идет о профилактическом анализе возможных угроз здоровью, в частности распространения инфекций в случае нарушений работы систем водоснабжения и водоотведения. При этом в настоящее время вспышек холеры, дизентерии и других инфекционных заболеваний в столице не зафиксировано.

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В центре объяснили, что даже длительные перебои с электроснабжением или водой не означают автоматического ухудшения эпидемической ситуации.

"Даже если такие отключения сопровождаются временными перебоями в водоснабжении, это не означает автоматического ухудшения эпидемической ситуации или повышения риска распространения инфекционных заболеваний", — отметили специалисты.

По информации учреждения, ситуация находится под постоянным контролем. Специалисты проводят эпидемиологический надзор и мониторинг безопасности питьевой воды. В центре также призвали не распространять непроверенную информацию, которая может вызывать панику среди населения.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что российские войска вторые сутки подряд атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. По данным Киевской ОВА, 1 ноября в Обуховском районе пострадала женщина, которую госпитализировали.

Также Новини.LIVE писал, что 1 ноября в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии из-за постоянных российских атак на энергосистему. В компании ДТЭК сообщили, что специалисты работают над восстановлением поврежденного оборудования.