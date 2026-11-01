Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве опровергли информацию об угрозе эпидемии

В Киеве опровергли информацию об угрозе эпидемии

Ua ru
1 ноября 2026 22:08
Эпидемия в Киеве из-за отключения света и воды: что говорят специалисты Новини.LIVE
Люди на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

В Киеве опровергли информацию о якобы угрозе эпидемии инфекционных заболеваний из-за перебоев с электроснабжением и водой. Специалисты городского центра контроля и профилактики болезней объяснили, что речь идет лишь об оценке потенциальных рисков, а не о прогнозе вспышек холеры, дизентерии или других опасных инфекций в столице.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Реклама

Угроза эпидемии в Киеве

В центре подчеркнули, что информация о якобы неизбежной эпидемии из-за перебоев с электроэнергией и водоснабжением не соответствует реальной эпидемической ситуации.

"Оценка рисков — это не прогноз эпидемии", — подчеркнули специалисты.

По словам специалистов, речь идет о профилактическом анализе возможных угроз здоровью, в частности распространения инфекций в случае нарушений работы систем водоснабжения и водоотведения. При этом в настоящее время вспышек холеры, дизентерии и других инфекционных заболеваний в столице не зафиксировано.

Читайте также:

Отключения света влияют на эпидемическую ситуацию

В центре объяснили, что даже длительные перебои с электроснабжением или водой не означают автоматического ухудшения эпидемической ситуации.

"Даже если такие отключения сопровождаются временными перебоями в водоснабжении, это не означает автоматического ухудшения эпидемической ситуации или повышения риска распространения инфекционных заболеваний", — отметили специалисты.

По информации учреждения, ситуация находится под постоянным контролем. Специалисты проводят эпидемиологический надзор и мониторинг безопасности питьевой воды. В центре также призвали не распространять непроверенную информацию, которая может вызывать панику среди населения.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что российские войска вторые сутки подряд атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. По данным Киевской ОВА, 1 ноября в Обуховском районе пострадала женщина, которую госпитализировали.

Также Новини.LIVE писал, что 1 ноября в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии из-за постоянных российских атак на энергосистему. В компании ДТЭК сообщили, что специалисты работают над восстановлением поврежденного оборудования.

водоснабжение холера эпидемия холеры отключения света эпидемия
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации