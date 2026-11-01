Люди на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE

У Києві спростували інформацію про нібито загрозу епідемії інфекційних захворювань через перебої з електропостачанням і водою. Фахівці міського центру контролю та профілактики хвороб пояснили, що йдеться лише про оцінювання потенційних ризиків, а не про прогноз спалахів холери, дизентерії чи інших небезпечних інфекцій у столиці.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

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Загроза епідемії в Києві

У центрі наголосили, що інформація про нібито неминучу епідемію через перебої з електроенергією та водопостачанням не відповідає реальній епідемічній ситуації.

"Оцінка ризиків — це не прогноз епідемії", — підкреслили фахівці.

За словами фахівців, йдеться про профілактичний аналіз можливих загроз здоров'ю, зокрема поширення інфекцій у разі порушень роботи систем водопостачання та водовідведення. При цьому наразі спалахів холери, дизентерії та інших інфекційних захворювань у столиці не зафіксовано.

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У центрі пояснили, що навіть тривалі перебої з електропостачанням або водою не означають автоматичного погіршення епідемічної ситуації.

"Навіть якщо такі відключення супроводжуються тимчасовими перебоями у водопостачанні, це не означає автоматичного погіршення епідемічної ситуації чи підвищення ризику поширення інфекційних захворювань", — зазначили фахівці.

За інформацією установи, ситуація перебуває під постійним контролем. Спеціалісти проводять епідеміологічний нагляд та моніторинг безпечності питної води. У центрі також закликали не поширювати неперевірену інформацію, яка може спричиняти паніку серед населення.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що російські війська другу добу поспіль атакували Київську область ударними безпілотниками. За даними Київської ОВА, 1 листопада в Обухівському районі постраждала жінка, яку госпіталізували.

Також Новини.LIVE писав, що 1 листопада в Києві запровадили екстрені відключення електроенергії через постійні російські атаки на енергосистему. У компанії ДТЕК повідомили, що фахівці працюють над відновленням пошкодженого обладнання.