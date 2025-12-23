Обломки упали возле жилого дома в Святошинском районе Киева

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Киевской области

В Святошинском районе Киева в результате падения обломков возле жилого дома зафиксированы повреждения. По предварительным данным, взрывной волной выбило окна на уровне пятого этажа.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На место происшествия оперативно направляются экстренные службы для обследования территории и оказания помощи.

По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших в Святошинском районе. Медики работают на месте и оказывают необходимую помощь пострадавшим. Информация о состоянии людей и масштабах повреждений уточняется.

Напомним, в Киеве прогремели громкие взрывы на фоне массированной атаки со стороны России. Известно, что энергетики ввели экстренные аварийные отключения электроэнергии из-за массированных ударов РФ по энергообъектам.