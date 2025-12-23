Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве осколки повредили дом в Святошинском районе

В Киеве осколки повредили дом в Святошинском районе

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 09:06
Обломки упали возле жилого дома в Святошинском районе Киева
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Киевской области

В Святошинском районе Киева в результате падения обломков возле жилого дома зафиксированы повреждения. По предварительным данным, взрывной волной выбило окна на уровне пятого этажа.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Реклама
Читайте также:

В Киеве осколки повредили дом

На место происшествия оперативно направляются экстренные службы для обследования территории и оказания помощи.

По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших в Святошинском районе. Медики работают на месте и оказывают необходимую помощь пострадавшим. Информация о состоянии людей и масштабах повреждений уточняется.

Напомним, в Киеве прогремели громкие взрывы на фоне массированной атаки со стороны России. Известно, что энергетики ввели экстренные аварийные отключения электроэнергии из-за массированных ударов РФ по энергообъектам.

Киев обстрелы дом разрушения пострадавшие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации