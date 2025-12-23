Уламки впали біля житлового будинку у Святошинському районі Києва

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Київщини

У Святошинському районі Києва внаслідок падіння уламків біля житлового будинку зафіксовано пошкодження. За попередніми даними, вибуховою хвилею вибило вікна на рівні п'ятого поверху.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Києві уламки пошкодили будинок

На місце події оперативно прямують екстрені служби для обстеження території та надання допомоги.

Станом на цей час відомо про двох постраждалих у Святошинському районі. Медики працюють на місці та надають необхідну допомогу потерпілим. Інформація щодо стану людей і масштабів пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, у Києві пролунали гучні вибухи на тлі масованої атаки з боку Росії. Відомо, що енергетики запровадили екстрені аварійні відключення електроенергії через масовані удари РФ по енергооб'єктах.