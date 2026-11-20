Троллейбус в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Утром в пятницу, 20 ноября, в трёх районах Киева временно приостановили работу троллейбусов из-за отключения электроэнергии в сети. В настоящее время три автобусных маршрута изменили схему движения из-за перекрытия Подольского мостового перехода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные КГГА.

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Новые маршруты автобусов из-за перекрытия дорог

Из-за ограничения движения транспорта на Подольском мостовом переходе в направлении левого берега в столице изменили маршруты сразу три автобуса — №№ 110, 111 и 112. Теперь перевозка пассажиров на этих направлениях организована в объезд через Северный мост.

Сообщение об остановке движения троллейбусов. Фото: скриншот

Еще одно изменение в движении касается автобуса № 72. Поскольку проезд по улице Новоконстантиновской перекрыли, транспорт направили по параллельной улице Кирилловской.

Параллельно с перекрытием улиц на работу электротранспорта повлияла ситуация в энергосистеме. Из-за отсутствия напряжения временно приостановлено движение троллейбусов в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов.

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В "Киевпастрансе" отметили, что о любых дальнейших изменениях в работе городского транспорта пассажиров будут информировать дополнительно.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 20 ноября Россия запустила по Украине ракеты и беспилотники, а главный удар нанесла по Киеву. В результате этой атаки в столице погибли три человека, ещё двое местных жителей получили ранения и находятся под наблюдением врачей.

Также баллистический обстрел повредил сразу три столичных переправы через Днепр: пострадал Дарницкий мост, на Южном мосту зафиксировали повторное попадание, на Подольско-Воскресенском мосту временно приостановили движение с правого берега на левый.

Кроме того, последствия атаки тогда фиксировали сразу в нескольких районах города. Известно, что обломки ракеты вызвали пожар в трехэтажном доме на Оболони, загорелось офисное здание на территории инфраструктурного объекта в Голосеевском районе, а на Подоле загорелась нежилая застройка и был зафиксирован прилет на открытом участке возле моста.