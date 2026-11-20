Тролейбус в Києві. Фото: Новини.LIVE

Зранку у п'ятницю, 20 листопада, в трьох районах Києва тимчасово припинили роботу тролейбусів через знеструмлення в мережі. Наразі три автобусні маршрути змінили схему руху через перекриття Подільського мостового переходу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від КМДА.

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Нові маршрути автобусів через перекриття доріг

Через обмеження руху транспорту на Подільському мостовому переході в напрямку лівого берега у столиці змінили маршрути одразу три автобуси — №№ 110, 111 та 112. Тепер перевезення пасажирів на цих напрямках організували в об'їзд через Північний міст.

Повідомлення про зупинку руху тролейбусів. Фото: скриншот

Ще одна зміна руху стосується автобуса № 72. Оскільки проїзд вулицею Новокостянтинівською перекрили, транспорт спрямували паралельною вулицею Кирилівською.

Паралельно з перекриттям вулиць на роботу електротранспорту вплинула ситуація в енергосистемі. Через відсутність напруги тимчасово зупинився рух тролейбусів у частині Печерського, Солом'янського та Голосіївського районів.

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У "Київпастрансі" зазначили, що про будь-які подальші зміни в роботі міського транспорту пасажирів інформуватимуть додатково.

Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 20 листопада, Росія запустила по Україні ракети й безпілотники, а головний удар спрямувала на Київ. Через цю атаку в столиці загинули троє людей, ще двоє місцевих мешканців дістали поранення й опинилися під наглядом лікарів.

Також балістичний обстріл пошкодив одразу три столичні переправи через Дніпро: зачепило Дарницький міст, по Південному зафіксували повторне влучання, на Подільсько-Воскресенському тимчасово зупинили проїзд із правого берега на лівий.

Крім того, наслідки атаки тоді фіксували одразу в кількох районах міста. Відомо, що уламки ракети спричинили пожежу в триповерхівці на Оболоні, зайнялася офісна будівля на території інфраструктурного об'єкта в Голосіївському районі, а на Подолі спалахнула нежитлова забудова та зафіксували приліт на відкритій ділянці біля мосту.