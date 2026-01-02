В Киеве открыли крупнейший открытый каток в Украине — фоторепортаж

Каток в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

В Киеве на Ледовом стадионе открыли самый большой открытый каток в Украине. Его общая площадь составляет 8500 квадратных метров.

Корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык побывала на катке и подготовила фоторепортаж.

Каток на Ледовом стадионе Киева

Инфраструктура локации предусматривает профессиональный ледовый трек площадью 6 500 квадратных метров, дополнительный каток на 1 000 квадратных метров и отдельную трассу для удобного катания еще на 1 000 квадратных метров.

Прокат коньков. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Коньки. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Для посетителей обустроили около 17 километров праздничной иллюминации, установили более 30 ярмарочных домиков и новогоднюю елку.

Стадион работает ежедневно с 10:00 до 22:00 и имеет удобный заезд и парковку на своей территории.

Каток на Ледовом стадионе Киева. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Фото посетителей. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Ледовый каток в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Безлимитное катание для взрослых стоит 300 гривен, для льготных категорий — 250 гривен. Дети в возрасте до пяти лет включительно смогут выходить на лед без оплаты.

