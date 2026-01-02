Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве открыли самый большой каток Украины — фоторепортаж

В Киеве открыли самый большой каток Украины — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 18:23
В Киеве открыли крупнейший открытый каток в Украине — фоторепортаж
Каток в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

В Киеве на Ледовом стадионе открыли самый большой открытый каток в Украине. Его общая площадь составляет 8500 квадратных метров.

Корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык побывала на катке и подготовила фоторепортаж.

Реклама
Читайте также:

Каток на Ледовом стадионе Киева

Инфраструктура локации предусматривает профессиональный ледовый трек площадью 6 500 квадратных метров, дополнительный каток на 1 000 квадратных метров и отдельную трассу для удобного катания еще на 1 000 квадратных метров.

Ковзанка на Льодовому стадіоні Києва
Прокат коньков. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык
Ковзанка в Києві
Коньки. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Для посетителей обустроили около 17 километров праздничной иллюминации, установили более 30 ярмарочных домиков и новогоднюю елку.

Стадион работает ежедневно с 10:00 до 22:00 и имеет удобный заезд и парковку на своей территории.

Найбільша ковзанка України
Каток на Ледовом стадионе Киева. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык
Ковзанка на Льодовому стадіоні
Фото посетителей. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык
Ковзанка на Льодовому стадіоні Києва
Ледовый каток в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Безлимитное катание для взрослых стоит 300 гривен, для льготных категорий — 250 гривен. Дети в возрасте до пяти лет включительно смогут выходить на лед без оплаты.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский трогательно поздравил граждан с Новым годом.

Также журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Одессы, с какими надеждами и ожиданиями они встретили 2026 год.

Киев зима развлечение зимние виды спорта лед
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации