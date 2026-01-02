Відео
У Києві відкрили найбільшу ковзанку України — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 18:23
У Києві відкрили найбільшу відкриту ковзанку в Україні — фоторепортаж
Ковзанка в Києві. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

У Києві на Льодовому стадіоні відкрили найбільшу відкриту ковзанку в Україні. Її загальна площа складає 8500 квадратних метрів.

Кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на ковзанці та підготувала фоторепортаж.

Читайте також:

Ковзанка на Льодовому стадіоні Києва

Інфраструктура локації передбачає професійний льодовий трек площею 6 500 квадратних метрів, додаткову ковзанку на 1 000 квадратних метрів та окрему трасу для зручного катання ще на 1 000 квадратних метрів.

Ковзанка на Льодовому стадіоні Києва
Прокат ковзанів. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик
Ковзанка в Києві
Ковзани. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Для відвідувачів облаштували близько 17 кілометрів святкової ілюмінації, встановили понад 30 ярмаркових будиночків і новорічну ялинку.

Стадіон працює щоденно з 10:00 до 22:00 та має зручний заїзд і паркування на своїй території.

Найбільша ковзанка України
Ковзанка на Льодовому стадіоні Києва. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик
Ковзанка на Льодовому стадіоні
Фото відвідувачів. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик
Ковзанка на Льодовому стадіоні Києва
Льодова ковзанка в Києві. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Безлімітне катання для дорослих коштує 300 гривень, для пільгових категорій — 250 гривень. Діти віком до п’яти років включно зможуть виходити на лід без оплати.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський зворушливо привітав громадян з Новим роком

Також журналісти Новини.LIVE запитали в жителів Одеси, із якими надіями та очікуваннями вони зустріли 2026 рік.

Київ зима розвага зимові види спорту лід
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
