Транспорт в Киеве — власть не имеет стратегии развития

Люди заходят в автобус в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что в Киеве отсутствует стратегия развития транспортной инфраструктуры. Из-за этого есть вопросы по распределению средств.

Об этом Андрей Витренко заявил в эфире "Київського часу".

Какова ситуация с развитием транспортной инфраструктуры в Киеве

Витренко заявил, что из-за отсутствия стратегии возникают вопросы относительно того, кто и по каким признакам принимает решение о, например, строительстве и ремонте дорог.

Также депутат подверг сомнению расходы на Подольско-Воскресенский мост и метро на Виноградарь в следующем году.

"Там в этом бюджете (бюджет Киева на 2026 год, — ред.) есть Подольско-Воскресенский мост. Как ни странно, он же уже поехал, зачем туда еще средства... Там есть и средства на метрополитен, но директор Департамента транспортной инфраструктуры сказал, что в 2026 году никакого метро не будет", — сказал Андрей Витренко.

