Транспорт у Києві — влада не має стратегії розвитку

У Києві відсутня стратегія розвитку транспорту, — депутат
Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко заявив, що у Києві відсутня стратегія розвитку транспортної інфраструктури. Через це є питання щодо розподілення коштів.
Про це Андрій Вітренко заявив в ефірі "Київського часу".
Яка ситуація з розвитком транспортної інфраструктури в Києві
Вітренко заявив, що через відсутність стратегії виникають питання щодо того, хто і за якими ознаками приймає рішення про, наприклад, будівництво та ремонт доріг.
Також депутат піддав сумніву витрати на Подільсько-Воскресенський міст та метро на Виноградар у наступному році.
"Там в цьому бюджеті (бюджет Києва на 2026 рік, — ред.) є Подільсько-Воскресенський міст. Як не дивно, він же вже поїхав, навіщо туди ще кошти... Там є і кошти на метрополітен, але директор Департаменту транспортної інфраструктури сказав, що у 2026 році ніякого метро не буде", — сказав Андрій Вітренко.
Нагадаємо, раніше Вітренко розповів, чи з'являться нові станції метро в Києві у 2026 році. За його словами, завершення робіт буде перенесено.
Також ми писали, як працюватиме метро та наземний транспорт у Києві на Новий рік. На час новорічних свят в Україні продовжує діяти комендантська година.
Читайте Новини.LIVE!