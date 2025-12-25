Відео
Головна Київ У Києві відсутня стратегія розвитку транспорту, — депутат

У Києві відсутня стратегія розвитку транспорту, — депутат

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 18:14
Транспорт у Києві — влада не має стратегії розвитку
Люди заходять в автобус в Києві. Фото: Новини.LIVE

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко заявив, що у Києві відсутня стратегія розвитку транспортної інфраструктури. Через це є питання щодо розподілення коштів.

Про це Андрій Вітренко заявив в ефірі "Київського часу"

Читайте також:

Яка ситуація з розвитком транспортної інфраструктури в Києві

Вітренко заявив, що через відсутність стратегії виникають питання щодо того, хто і за якими ознаками приймає рішення про, наприклад, будівництво та ремонт доріг.

Також депутат піддав сумніву витрати на Подільсько-Воскресенський міст та метро на Виноградар у наступному році.

"Там в цьому бюджеті (бюджет Києва на 2026 рік, — ред.) є Подільсько-Воскресенський міст. Як не дивно, він же вже поїхав, навіщо туди ще кошти... Там є і кошти на метрополітен, але директор Департаменту транспортної інфраструктури сказав, що у 2026 році ніякого метро не буде", — сказав Андрій Вітренко. 

Нагадаємо, раніше Вітренко розповів, чи з'являться нові станції метро в Києві у 2026 році. За його словами, завершення робіт буде перенесено.

Також ми писали, як працюватиме метро та наземний транспорт у Києві на Новий рік. На час новорічних свят в Україні продовжує діяти комендантська година.

Київ транспорт місцеві депутати інфраструктура стратегічний план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
