Транспорт у Києві — влада не має стратегії розвитку

Люди заходять в автобус в Києві. Фото: Новини.LIVE

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко заявив, що у Києві відсутня стратегія розвитку транспортної інфраструктури. Через це є питання щодо розподілення коштів.

Про це Андрій Вітренко заявив в ефірі "Київського часу".

Яка ситуація з розвитком транспортної інфраструктури в Києві

Вітренко заявив, що через відсутність стратегії виникають питання щодо того, хто і за якими ознаками приймає рішення про, наприклад, будівництво та ремонт доріг.

Також депутат піддав сумніву витрати на Подільсько-Воскресенський міст та метро на Виноградар у наступному році.

"Там в цьому бюджеті (бюджет Києва на 2026 рік, — ред.) є Подільсько-Воскресенський міст. Як не дивно, він же вже поїхав, навіщо туди ще кошти... Там є і кошти на метрополітен, але директор Департаменту транспортної інфраструктури сказав, що у 2026 році ніякого метро не буде", — сказав Андрій Вітренко.

