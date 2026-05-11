В Киеве парковка на Крещатике принесла убытки на 3,6 млн из-за чиновника

Следственные действия полиции. Фото: Нацполиция Украины

Бывший директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА предстанет перед судом из-за закупки роторной парковки на Крещатике в Киеве. По данным следствия, приобретенное за 3,6 миллиона гривен оборудование оказалось невозможным установить на запланированном месте, что нанесло значительный ущерб городскому бюджету.

По материалам досудебного расследования, чиновник инициировал закупку роторной парковки, которую планировали разместить во дворе административного здания на улице Крещатик. Автоматизированная система была рассчитана на размещение 10 автомобилей и должна была освободить территорию от хаотичной парковки транспорта.

Предприятие-поставщик выполнило условия договора и доставило оборудование. Однако при попытке монтажа выяснилось, что установить систему на запланированном месте технически невозможно.

Оборудование испортилось от хранения под открытым небом. Фото: Нацполиция Украины

В дальнейшем технику оставили на длительное хранение, в результате чего она получила существенные повреждения. Общая сумма ущерба, нанесенного бюджету города, составляет более 3,6 миллиона гривен.

Оборудование, которое должны были бы использовать для строительства парковки. Фото: Нацполиция Украины

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры экс-чиновнику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия).

В случае доказательства вины в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

