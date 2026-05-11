В Киеве парковка на Крещатике принесла убытки на 3,6 млн из-за чиновника
Бывший директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА предстанет перед судом из-за закупки роторной парковки на Крещатике в Киеве. По данным следствия, приобретенное за 3,6 миллиона гривен оборудование оказалось невозможным установить на запланированном месте, что нанесло значительный ущерб городскому бюджету.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП г. Киева, передает Новини.LIVE.
Чиновник КГГА закупил оборудование для парковки с убытками
По материалам досудебного расследования, чиновник инициировал закупку роторной парковки, которую планировали разместить во дворе административного здания на улице Крещатик. Автоматизированная система была рассчитана на размещение 10 автомобилей и должна была освободить территорию от хаотичной парковки транспорта.
Предприятие-поставщик выполнило условия договора и доставило оборудование. Однако при попытке монтажа выяснилось, что установить систему на запланированном месте технически невозможно.
В дальнейшем технику оставили на длительное хранение, в результате чего она получила существенные повреждения. Общая сумма ущерба, нанесенного бюджету города, составляет более 3,6 миллиона гривен.
Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры экс-чиновнику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия).
В случае доказательства вины в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
