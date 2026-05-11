У Києві парковка на Хрещатику принесла збитки на 3,6 млн через чиновника

Слідчі дії поліції. Фото: Нацполіція Україна

Колишній директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА постане перед судом через закупівлю роторної парковки на Хрещатику в Києві. За даними слідства, придбане за 3,6 мільйона гривень обладнання виявилося неможливим встановити на запланованому місці, що завдало значних збитків міському бюджету.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП м. Києва, передає Новини.LIVE.

Чиновник КМДА закупив обладнання для парковки зі збитками

За матеріалами досудового розслідування, посадовець ініціював закупівлю роторної парковки, яку планували розмістити у дворі адміністративної будівлі на вулиці Хрещатик. Автоматизована система була розрахована на розміщення 10 автомобілів і мала звільнити територію від хаотичного паркування транспорту.

Підприємство-постачальник виконало умови договору та доставило обладнання. Проте під час спроби монтажу з'ясувалося, що встановити систему на запланованому місці технічно неможливо.

Обладнання зіпсувалося від зберігання просто неба. Фото: Нацполіція України

У подальшому техніку залишили на тривале зберігання, внаслідок чого вона зазнала суттєвих пошкоджень. Загальна сума збитків, завданих бюджету міста, становить понад 3,6 мільйона гривень.

Обладнання, яке мали б використати для будівництва парковки. Фото: Нацполіція України

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури експосадовцю висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки).

У разі доведення провини у суді, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

