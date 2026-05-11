Головна Київ У Києві парковка на Хрещатику принесла збитки на 3,6 млн через чиновника

У Києві парковка на Хрещатику принесла збитки на 3,6 млн через чиновника

Дата публікації: 11 травня 2026 12:25
У Києві парковка на Хрещатику принесла збитки на 3,6 млн через чиновника
Слідчі дії поліції. Фото: Нацполіція Україна

Колишній директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА постане перед судом через закупівлю роторної парковки на Хрещатику в Києві. За даними слідства, придбане за 3,6 мільйона гривень обладнання виявилося неможливим встановити на запланованому місці, що завдало значних збитків міському бюджету.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП м. Києва, передає Новини.LIVE.

Чиновник КМДА закупив обладнання для парковки зі збитками

За матеріалами досудового розслідування, посадовець ініціював закупівлю роторної парковки, яку планували розмістити у дворі адміністративної будівлі на вулиці Хрещатик. Автоматизована система була розрахована на розміщення 10 автомобілів і мала звільнити територію від хаотичного паркування транспорту.

Підприємство-постачальник виконало умови договору та доставило обладнання. Проте під час спроби монтажу з'ясувалося, що встановити систему на запланованому місці технічно неможливо.

КМДА збитки для бюджету
Обладнання зіпсувалося від зберігання просто неба. Фото: Нацполіція України

У подальшому техніку залишили на тривале зберігання, внаслідок чого вона зазнала суттєвих пошкоджень. Загальна сума збитків, завданих бюджету міста, становить понад 3,6 мільйона гривень.

Парковка Хрещатик
Обладнання, яке мали б використати для будівництва парковки. Фото: Нацполіція України

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури експосадовцю висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки).

У разі доведення провини у суді, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Раніше Новини.LIVE писали також про коментар поліції щодо стрілянини у Подільському районі столиці у вихідні, 9 травня. Правоохоронці затримали учасників конфлікту. 

Тим часом уряд прямо критикує владу Києва за повільні темпи роботи з підготовки міста до зими. Меру столиці Віталію Кличку висунули дедлайн, доки мають бути готові відповідні проєкти та рішення.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
