У Києві парковка на Хрещатику принесла збитки на 3,6 млн через чиновника
Колишній директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА постане перед судом через закупівлю роторної парковки на Хрещатику в Києві. За даними слідства, придбане за 3,6 мільйона гривень обладнання виявилося неможливим встановити на запланованому місці, що завдало значних збитків міському бюджету.
За матеріалами досудового розслідування, посадовець ініціював закупівлю роторної парковки, яку планували розмістити у дворі адміністративної будівлі на вулиці Хрещатик. Автоматизована система була розрахована на розміщення 10 автомобілів і мала звільнити територію від хаотичного паркування транспорту.
Підприємство-постачальник виконало умови договору та доставило обладнання. Проте під час спроби монтажу з'ясувалося, що встановити систему на запланованому місці технічно неможливо.
У подальшому техніку залишили на тривале зберігання, внаслідок чого вона зазнала суттєвих пошкоджень. Загальна сума збитків, завданих бюджету міста, становить понад 3,6 мільйона гривень.
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури експосадовцю висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки).
У разі доведення провини у суді, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
