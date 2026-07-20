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Главная Киев В Киеве пятый день подряд продолжаются протесты из-за отставки Федорова: фоторепортаж

В Киеве пятый день подряд продолжаются протесты из-за отставки Федорова: фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 20:01
В Киеве уже пятый день продолжаются протесты в связи с отставкой Михаила Федорова
Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в понедельник, 20 июля, начался уже пятый день подряд акций протеста, проходящих после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. С самого начала на месте собралось значительное количество людей, а участники продолжают присоединяться.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Что предшествовало протестам

Протесты продолжаются с тех пор, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в оборонном ведомстве. После этого глава государства заявил, что Федоров останется работать в его команде, однако новую должность или формат работы пообещал объявить позже.

В Киеве пятый день подряд продолжаются протесты из-за отставки Федорова: фоторепортаж - фото 1
Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, президент сообщил о серии встреч с военным руководством и подчеркнул, что власть "слышит людей" и работает над решениями, касающимися армии.

В Киеве пятый день подряд продолжаются протесты из-за отставки Федорова: фоторепортаж - фото 2
Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В то же время протестующие убеждены, что одних заявлений недостаточно, поэтому продолжают выходить на акции.

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Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Участники митинга подчеркивают, что их главное требование — получить четкие и публичные решения относительно дальнейшей работы Михаила Федорова и развития оборонного сектора.

В Киеве пятый день подряд продолжаются протесты из-за отставки Федорова: фоторепортаж - фото 3
Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Они также призывают власти открыто сообщать о своих шагах и учитывать позицию общества.

В Киеве пятый день подряд продолжаются протесты из-за отставки Федорова: фоторепортаж - фото 4
Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Ожидается, что в течение дня количество людей на акции будет расти.

В Киеве пятый день подряд продолжаются протесты из-за отставки Федорова: фоторепортаж - фото 6
Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Организаторы отмечают, что протест остается мирным и будет продолжаться до тех пор, пока не будут объявлены конкретные решения, которых требуют участники.

Как сообщали Новини.LIVE, после увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны в Украине начались мирные акции протеста. На фоне общественной реакции президент Владимир Зеленский заявил, что Федоров останется работать в его команде, а о его новой роли сообщат отдельно.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский ранее заявил, что провел ряд встреч с представителями военного командования для обсуждения ситуации на фронте и будущих решений в сфере обороны. Впоследствии глава государства подтвердил, что между тогдашним министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским существовали разногласия по отдельным решениям.

Михаил Федоров Киев протесты
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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