У Києві п'ятий день тривають протести через відставку Михайла Федорова

Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві в понеділок, 20 липня, розпочався вже п'ятий день поспіль акцій протесту, які відбуваються після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Від самого початку на місці зібралася значна кількість людей, а учасники продовжують доєднуватися.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Що передувало протестам

Протести тривають відтоді, як президент України Володимир Зеленський оголосив про кадрові зміни в оборонному відомстві. Після цього глава держави заявив, що Федоров залишиться працювати в його команді, однак нову посаду або формат роботи пообіцяв оголосити пізніше.

Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

Окрім цього, президент повідомив про серію зустрічей із військовим керівництвом та наголосив, що влада "чує людей" і працює над рішеннями щодо армії.

Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

Водночас протестувальники переконані, що лише заяв недостатньо, тому продовжують виходити на акції.

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Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

Учасники мітингу наголошують, що їхня головна вимога — отримати чіткі та публічні рішення щодо подальшої роботи Михайла Федорова та розвитку оборонного сектору.

Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

Вони також закликають владу відкрито комунікувати свої кроки та враховувати позицію суспільства.

Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

Очікується, що протягом дня кількість людей на акції зростатиме.

Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

Організатори зазначають, що протест залишається мирним і проходитиме доти, доки не буде оголошено конкретні рішення, яких вимагають учасники.

Як повідомляли Новини.LIVE, після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони в Україні розпочалися мирні акції протесту. На тлі суспільної реакції президент Володимир Зеленський заявив, що Федоров залишиться працювати в його команді, а про його нову роль повідомлять окремо.

Як повідомляли Новини.LIVE, Зеленський раніше заявив, що провів низку зустрічей із представниками військового командування для обговорення ситуації на фронті та майбутніх рішень у сфері оборони. Згодом глава держави підтвердив, що між тодішнім міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським існували розбіжності щодо окремих рішень.