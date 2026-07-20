Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві п'ятий день поспіль тривають протести через відставку Федорова: фоторепортаж

У Києві п'ятий день поспіль тривають протести через відставку Федорова: фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 20:01
У Києві п'ятий день тривають протести через відставку Михайла Федорова
Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві в понеділок, 20 липня, розпочався вже п'ятий день поспіль акцій протесту, які відбуваються після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Від самого початку на місці зібралася значна кількість людей, а учасники продовжують доєднуватися.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Що передувало протестам

Протести тривають відтоді, як президент України Володимир Зеленський оголосив про кадрові зміни в оборонному відомстві. Після цього глава держави заявив, що Федоров залишиться працювати в його команді, однак нову посаду або формат роботи пообіцяв оголосити пізніше.

У Києві п'ятий день поспіль тривають протести через відставку Федорова: фоторепортаж - фото 1
Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

Окрім цього, президент повідомив про серію зустрічей із військовим керівництвом та наголосив, що влада "чує людей" і працює над рішеннями щодо армії.

У Києві п'ятий день поспіль тривають протести через відставку Федорова: фоторепортаж - фото 2
Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

Водночас протестувальники переконані, що лише заяв недостатньо, тому продовжують виходити на акції.

Читайте також:
У Києві п'ятий день поспіль тривають протести через відставку Федорова: фоторепортаж - фото 2
Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

Учасники мітингу наголошують, що їхня головна вимога — отримати чіткі та публічні рішення щодо подальшої роботи Михайла Федорова та розвитку оборонного сектору.

У Києві п'ятий день поспіль тривають протести через відставку Федорова: фоторепортаж - фото 3
Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

Вони також закликають владу відкрито комунікувати свої кроки та враховувати позицію суспільства.

У Києві п'ятий день поспіль тривають протести через відставку Федорова: фоторепортаж - фото 4
Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

Очікується, що протягом дня кількість людей на акції зростатиме.

У Києві п'ятий день поспіль тривають протести через відставку Федорова: фоторепортаж - фото 6
Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

Організатори зазначають, що протест залишається мирним і проходитиме доти, доки не буде оголошено конкретні рішення, яких вимагають учасники.

Як повідомляли Новини.LIVE, після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони в Україні розпочалися мирні акції протесту. На тлі суспільної реакції президент Володимир Зеленський заявив, що Федоров залишиться працювати в його команді, а про його нову роль повідомлять окремо.

Як повідомляли Новини.LIVE, Зеленський раніше заявив, що провів низку зустрічей із представниками військового командування для обговорення ситуації на фронті та майбутніх рішень у сфері оборони. Згодом глава держави підтвердив, що між тодішнім міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським існували розбіжності щодо окремих рішень.

Михайло Федоров Київ протести
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації