Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве почтили Небесную Сотню и павших за Украину — фото

В Киеве почтили Небесную Сотню и павших за Украину — фото

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 14:04
обновлено: 14:03
В Киеве почтили Героев Небесной Сотни — акция ко Дню достоинства и свободы
Свечи на памятнике. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В центре Киева ко Дню достоинства и свободы состоялась акция чествования Героев Небесной Сотни и всех украинцев, которые отдали жизнь в борьбе за свободу страны. На аллее возле мемориала люди принесли цветы и лампадки. После завершения церемонии провели традиционный молебен, во время которого вспомнили погибших и события, изменившие ход новейшей истории Украины.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В Киеве почтили Небесную Сотню и всех павших за будущее Украины

Ежегодно 21 ноября страна отмечает День достоинства и свободы — официальный государственный праздник, установленный указом Президента от 13 ноября 2014 года. Эта дата символически объединяет два переломных этапа: начало Оранжевой революции 2004 года и старт Революции Достоинства в 2013-м. Обе революции стали проявлением стремления украинцев к демократии, уважению прав человека и необратимого курса на европейское будущее.

День гідності та свободи Украї
Памятник Небесной Сотне. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
21 листопада
Люди зажигают лампадки. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Праздник призван не только напоминать о ценностях, вокруг которых объединилось общество, но и сохранять правдивую историю протестов, определивших политический путь государства в XXI веке. В этот день чествуют мужество людей, которые вышли на защиту Украины осенью 2004-го и во время событий 2013-2014 годов, отстаивая демократический выбор страны.

Київ акція пам'яті
Женщина кладет цветы. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Небесна Сотня
Мужчина чтит память погибших. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Во время Революции Достоинства протесты на майдане Независимости постепенно переросли в общенациональное движение, к которому присоединялись города по всей Украине. Десятки тысяч людей требовали отставки правительства и принятия решений, которые гарантировали бы европейское направление развития государства.

Пам'ятник Небесній Сотні
Герои Небесной Сотни Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Небесна Сотня Київ
Люди держат свечи, фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Акція Небесна Сотня
Женщина зажгла свечу. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Переломным моментом стал силовой разгон студентов в ночь на 30 ноября, когда бойцы "Беркута" жестоко атаковали мирных участников акции. Уже 22 января появились первые погибшие.

Самые кровавые события развернулись 18-20 февраля 2014 года, когда во время противостояний погибло около ста человек - именно их сегодня страна вспоминает как Героев Небесной Сотни.

Напомним, сегодня 21 ноября, к украинцам обратился Президент Украины Владимир Зеленский в День достоинства и свободы.

Также Новини.LIVE показали, как во Львове почтили память Небесной Сотни в День достоинства и свободы.

Киев Революция Достоинства День достоинства и свободы погибшие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации