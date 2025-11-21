В Киеве почтили Героев Небесной Сотни — акция ко Дню достоинства и свободы

В Киеве почтили Небесную Сотню и павших за Украину — фото
В центре Киева ко Дню достоинства и свободы состоялась акция чествования Героев Небесной Сотни и всех украинцев, которые отдали жизнь в борьбе за свободу страны. На аллее возле мемориала люди принесли цветы и лампадки. После завершения церемонии провели традиционный молебен, во время которого вспомнили погибших и события, изменившие ход новейшей истории Украины.
В Киеве почтили Небесную Сотню и всех павших за будущее Украины
Ежегодно 21 ноября страна отмечает День достоинства и свободы — официальный государственный праздник, установленный указом Президента от 13 ноября 2014 года. Эта дата символически объединяет два переломных этапа: начало Оранжевой революции 2004 года и старт Революции Достоинства в 2013-м. Обе революции стали проявлением стремления украинцев к демократии, уважению прав человека и необратимого курса на европейское будущее.
Праздник призван не только напоминать о ценностях, вокруг которых объединилось общество, но и сохранять правдивую историю протестов, определивших политический путь государства в XXI веке. В этот день чествуют мужество людей, которые вышли на защиту Украины осенью 2004-го и во время событий 2013-2014 годов, отстаивая демократический выбор страны.
Во время Революции Достоинства протесты на майдане Независимости постепенно переросли в общенациональное движение, к которому присоединялись города по всей Украине. Десятки тысяч людей требовали отставки правительства и принятия решений, которые гарантировали бы европейское направление развития государства.
Переломным моментом стал силовой разгон студентов в ночь на 30 ноября, когда бойцы "Беркута" жестоко атаковали мирных участников акции. Уже 22 января появились первые погибшие.
Самые кровавые события развернулись 18-20 февраля 2014 года, когда во время противостояний погибло около ста человек - именно их сегодня страна вспоминает как Героев Небесной Сотни.
