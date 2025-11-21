В Києві вшанували Героїв Небесної Сотні — акція до Дня гідності та свободи

Свічки на пам'ятнику. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У центрі Києва до Дня гідності та свободи відбулася акція вшанування Героїв Небесної Сотні та всіх українців, які віддали життя у боротьбі за свободу країни. На алеї біля меморіалу люди принесли квіти та лампадки. Після завершення церемонії провели традиційний молебень, під час якого згадали загиблих і події, що змінили перебіг новітньої історії України.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У Києві вшанували Небесну Сотню та усіх полеглих за майбутнє України

Щороку 21 листопада країна відзначає День гідності та свободи — офіційне державне свято, встановлене указом Президента від 13 листопада 2014 року. Ця дата символічно поєднує два переломні етапи: початок Помаранчевої революції 2004 року та старт Революції Гідності у 2013-му. Обидві революції стали проявом прагнення українців до демократії, поваги до прав людини й незворотного курсу на європейське майбутнє.

Пам'ятник Небесній Сотні. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Люди запалюють лампадки. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Свято покликане не лише нагадувати про цінності, довкола яких об’єдналося суспільство, а й зберігати правдиву історію протестів, що визначили політичний шлях держави у XXI столітті. У цей день вшановують мужність людей, які вийшли на захист України восени 2004-го та під час подій 2013–2014 років, відстоюючи демократичний вибір країни.

Жінка кладе квіти. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Чоловік вшановує пам'ять загиблих. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Під час Революції Гідності протести на майдані Незалежності поступово переросли у загальнонаціональний рух, до якого приєднувалися міста по всій Україні. Десятки тисяч людей вимагали відставки уряду та ухвалення рішень, що гарантували б європейський напрям розвитку держави.

Герої Небесної Сотні. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Люди тримають свічки. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Жінка запалила свічку. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Переломним моментом стало силове розгоняння студентів у ніч на 30 листопада, коли бійці "Беркуту" жорстоко атакували мирних учасників акції. Уже 22 січня з’явилися перші загиблі.

Найкривавіші події розгорнулися 18–20 лютого 2014 року, коли під час протистоянь загинуло близько ста людей — саме їх сьогодні країна згадує як Героїв Небесної Сотні.

Нагадаємо, сьогодні 21 листопада, до українців звернувся Президент України Володимир Зеленський у День гідності та свободи.

Також Новини.LIVE показали, як у Львові вшанували пам'ять Небесної Сотні у День гідності та свободи.