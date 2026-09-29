В Киеве 29 сентября почтили 85-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру

Память о жертвах Бабьего Яра. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В Киеве прошли памятные мероприятия, посвященные 85-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. К мемориалу пришли представители духовенства, религиозных общин, общественные деятели и неравнодушные горожане. Присутствующие возложили цветы, зажгли лампадки и почтили минутой молчания память более 100 тысяч погибших.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

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Поминание жертв Бабьего Яра

В столице почтили память жертв одной из самых ужасных трагедий XX века — массовых расстрелов мирного населения в Бабьем Яру.

Люди, пришедшие почтить память жертв Бабьего Яра. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Поминание жертв Бабьего Яра. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Именно 29–30 сентября 1941 года нацистские оккупанты расстреляли в этом месте почти 34 тысячи человек.

В целом в течение 1941–1943 годов Бабий Яр превратился в место конвейера смерти, где погибло более 100 тысяч человек.

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Председатель Украинского института национальной памяти Александр Алферов. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Поминание жертв Бабьего Яра 29 сентября. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В ходе мероприятия было отмечено, что трагедия Бабьего Яра — это не только страница истории, но и живое напоминание для современников о разрушительных последствиях тоталитарных идеологий, языка ненависти и преследований людей по признаку их национальности, вероисповедания или взглядов.

Торжества по случаю 85-й годовщины трагедии Бабьего Яра. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Почитание памяти жертв Бабьего Яра. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Новини.LIVE подробно рассказывали, как в 1941 году нацисты убили почти 34 тысячи человек. В этом году трагедии Бабьего Яра исполнилось 85 лет.

А уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что за два года оккупации Киева жертвами нацистского террора стали около 100 тысяч человек. О жертвах трагедии также вспомнил руководитель ОП Кирилл Буданов. Он провёл параллели с преступлениями, которые Россия совершает в ходе большой войны против Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский почтил память жертв нацистских расстрелов в Бабьем Яру. Он назвал это место символом великой скорби и памяти обо всех жертвах Холокоста.