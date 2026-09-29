У Києві 29 вересня вшанували 85-ті роковини трагедії Бабиного Яру

Вшанування памʼяті жертв Бабиного Яру. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

У Києві відбулися пам’ятні заходи, присвячені 85-м роковинам трагедії в Бабиному Яру. До меморіалу прийшли представники духовенства, релігійних громад, громадські діячі та небайдужі містяни. Присутні поклали квіти, запалили лампадки та вшанували хвилиною мовчання пам'ять понад 100 тисяч загиблих.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Реклама

Вшанування памʼяті жертв Бабиного Яру

У столиці вшанували пам'ять жертв однієї з найжахливіших трагедій XX століття — масових розстрілів цивільного населення у Бабиному Яру.

Люди, які прийшли вшанувати памʼять жертв Бабиного Яру. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Вшанування памʼяті жертв Бабиного Яру. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Саме 29-30 вересня 1941 року нацистські окупанти розстріляли в урочищі майже 34 тисячі людей.

Загалом упродовж 1941-1943 років Бабин Яр перетворився на місце конвеєра смерті, де загинуло понад 100 тисяч людей.

Читайте також:

Лампадки. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Вшанування памʼяті жертв Бабиного Яру 29 вересня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Під час заходу наголосили, що трагедія Бабиного Яру є не лише сторінкою історії, а й живим нагадуванням для сучасників про руйнівні наслідки тоталітарних ідеологій, мови ненависті та переслідування людей за їхню національність, віросповідання чи погляди.

Урочистості з нагоди 85 річниці трагедії Бабиного Яру. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Вшанування памʼяті жертв Бабиного Яру. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Новини.LIVE детально розповідали, як у 1941 році нацисти вбили майже 34 тисячі людей. Цього року трагедії Бабиного Яру виповнилося 85 років.

А уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що за два роки окупації Києва жертвами нацистського терору стали близько 100 тисяч людей. Жертв трагедії також згадав керівник ОП Кирило Буданов. Він провів паралелі із злочинами, які Росія скоює під час великої війни проти України.

Український лідер Володимир Зеленський вшанував памʼять жертв нацистських розстрілів у Бабиному Яру. Він назвав це місцем великого болю та пам’яті про всіх жертв Голокосту.