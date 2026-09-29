У Києві 29 вересня вшанували 85-ті роковини трагедії Бабиного Яру

У Києві вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру: 85-ті роковини трагедії
У Києві відбулися пам’ятні заходи, присвячені 85-м роковинам трагедії в Бабиному Яру. До меморіалу прийшли представники духовенства, релігійних громад, громадські діячі та небайдужі містяни. Присутні поклали квіти, запалили лампадки та вшанували хвилиною мовчання пам'ять понад 100 тисяч загиблих.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.
Вшанування памʼяті жертв Бабиного Яру
У столиці вшанували пам'ять жертв однієї з найжахливіших трагедій XX століття — масових розстрілів цивільного населення у Бабиному Яру.
Саме 29-30 вересня 1941 року нацистські окупанти розстріляли в урочищі майже 34 тисячі людей.
Загалом упродовж 1941-1943 років Бабин Яр перетворився на місце конвеєра смерті, де загинуло понад 100 тисяч людей.
Під час заходу наголосили, що трагедія Бабиного Яру є не лише сторінкою історії, а й живим нагадуванням для сучасників про руйнівні наслідки тоталітарних ідеологій, мови ненависті та переслідування людей за їхню національність, віросповідання чи погляди.
Новини.LIVE детально розповідали, як у 1941 році нацисти вбили майже 34 тисячі людей. Цього року трагедії Бабиного Яру виповнилося 85 років.
А уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що за два роки окупації Києва жертвами нацистського терору стали близько 100 тисяч людей. Жертв трагедії також згадав керівник ОП Кирило Буданов. Він провів паралелі із злочинами, які Росія скоює під час великої війни проти України.
Український лідер Володимир Зеленський вшанував памʼять жертв нацистських розстрілів у Бабиному Яру. Він назвав це місцем великого болю та пам’яті про всіх жертв Голокосту.