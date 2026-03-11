Дизель на АЗС в Киеве подорожал — новые цены на топливо

Цены на АЗС в Киеве 11 марта. Фото: Новини.LIVE

На отдельных киевских заправках изменились ценники на дизель 11 марта. За литр этого топлива водителям уже приходится платить до 80,99 грн. В то же время бензин 95-й марки в цене не подорожал.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Средние цены на топливо по данным Минфина по состоянию на 10 марта 2026 года в Киевской области также показывают, что больше всего за сутки прибавило именно дизельное топливо. Его средняя стоимость достигла 72,98 грн за литр, что на 1,12 грн больше, или на 1,561% выше предыдущего показателя.

Региональные цены на топливо в Киевской области по состоянию на 10 марта. Фото: скриншот Минфин

Для сравнения, бензин А-95 в среднем по области стоил 69,07 грн за литр. За сутки он, наоборот, подешевел на 0,25 грн, или на 0,365%.

Бензин А-95 премиум удержался на уровне 72,88 грн за литр без изменений, как и бензин А-92, средняя цена которого составила 67,74 грн. Автомобильный газ в среднем подорожал на 0,09 грн — до 40,66 грн за литр, что соответствует росту на 0,223%.

Сколько стоит топливо в Киеве на популярных АЗС 11 марта

В то же время ситуация непосредственно на рынке продажи топлива в Киеве остается уравновешенной. Признаков массового наплыва водителей или панических закупок на столичных заправках нет.

На киевских автозаправочных станциях зафиксировали рост стоимости дизельного топлива. Если на одних АЗС литр ДТ продают по 69,99 грн, то на других ценник уже достиг 80,99 грн.

Цены на АЗС в Киевской области. Фото: скриншот Минфин

Согласно имеющимся ценникам, 95-й бензин в Киеве продают в диапазоне от 68,90 грн до 74,99 грн за литр. Автомобильный газ на заправках стоит 41,98 грн за литр. На фоне заметного скачка дизеля рынок бензина выглядит значительно спокойнее, без резких колебаний.

Цены на топливо в Киеве 11 марта на АЗС UKRNAFTA. Фото: Новини.LIVE

Среди примеров, которые видны на табло столичных АЗС, на одной из заправок дизельное топливо предлагают по 69,99 грн, а арктический дизель - по 73,99 грн за литр.

Табло с ценами на АЗС UPG 11 марта. Фото: Новини.LIVE

На другой станции ценник на евродизель составляет 74,40 грн. Самую высокую из зафиксированных отметок показывает еще одна АЗС, где Diesel Nano Extra стоит 80,99 грн за литр.

Стоимость топлива на АЗС Socar 11 марта. Фото: Новини.LIVE

Между тем украинцы опасаются резких изменений цен на продукты и другие услуги из-за подорожания топлива. Экономист объяснил, как могут измениться цены на все из-за ситуации на рынке нефти.

Некоторые из украинцев заправляет машины с запасом на АЗС в Польше, но есть определенные риски и даже штрафы за это.