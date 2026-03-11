Дизель на АЗС у Києві подорожчав — нові ціни на пальне

Ціна пального в Києві знову зросла на кількох АЗС
У Києві станом на ранок середи,11 березня, на частині автозаправних станцій подорожчало дизельне пальне, тоді як ціни на бензин А-95 залишилися на рівні тих, що були у попередні дні. Попри зростання вартості ДП, черг і підвищеного попиту на столичних АЗС не спостерігається.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Ціни на пальне у Київській області 11 березня
Середні ціни на пальне за даними Мінфіну станом на 10 березня 2026 року в Київській області також показують, що найбільше за добу додало саме дизельне паливо. Його середня вартість сягнула 72,98 грн за літр, що на 1,12 грн більше, або на 1,561% вище за попередній показник.
Для порівняння, бензин А-95 у середньому по області коштував 69,07 грн за літр. За добу він, навпаки, подешевшав на 0,25 грн, або на 0,365%.
Бензин А-95 преміум утримався на рівні 72,88 грн за літр без змін, як і бензин А-92, середня ціна якого становила 67,74 грн. Автомобільний газ у середньому подорожчав на 0,09 грн — до 40,66 грн за літр, що відповідає зростанню на 0,223%.
Скільки коштує пальне в Києві на популярних АЗС 11 березня
Водночас ситуація безпосередньо на ринку продажу пального в Києві залишається врівноваженою. Ознак масового напливу водіїв або панічних закупівель на столичних заправках немає.
На київських автозаправних станціях зафіксували зростання вартості дизельного пального. Якщо на одних АЗС літр ДП продають по 69,99 грн, то на інших цінник уже сягнув 80,99 грн.
Згідно з наявними цінниками, 95-й бензин у Києві продають у діапазоні від 68,90 грн до 74,99 грн за літр. Автомобільний газ на заправках коштує 41,98 грн за літр. На тлі помітного стрибка дизеля ринок бензину виглядає значно спокійніше, без різких коливань.
Серед прикладів, які видно на табло столичних АЗС, на одній із заправок дизельне пальне пропонують по 69,99 грн, а арктичний дизель — по 73,99 грн за літр.
На іншій станції цінник на євродизель становить 74,40 грн. Найвищу з зафіксованих позначок показує ще одна АЗС, де Diesel Nano Extra коштує 80,99 грн за літр.
