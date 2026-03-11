Відео
Головна Київ Ціна пального в Києві знову зросла на кількох АЗС

Ціна пального в Києві знову зросла на кількох АЗС

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 09:48
Дизель на АЗС у Києві подорожчав — нові ціни на пальне
Ціни на АЗС в Києві 11 березня. Фото: Новини.LIVE

У Києві станом на ранок середи,11 березня, на частині автозаправних станцій подорожчало дизельне пальне, тоді як ціни на бензин А-95 залишилися на рівні тих, що були у попередні дні. Попри зростання вартості ДП, черг і підвищеного попиту на столичних АЗС не спостерігається.

Про це повідомляє Новини.LIVE

Читайте також:

Ціни на пальне у Київській області 11 березня

Середні ціни на пальне за даними Мінфіну станом на 10 березня 2026 року в Київській області також показують, що найбільше за добу додало саме дизельне паливо. Його середня вартість сягнула 72,98 грн за літр, що на 1,12 грн більше, або на 1,561% вище за попередній показник.

Ціни на пальне в Києві
Регіональні ціни на пальне в Київській області станом на 10 березня. Фото: скриншот Мінфін

Для порівняння, бензин А-95 у середньому по області коштував 69,07 грн за літр. За добу він, навпаки, подешевшав на 0,25 грн, або на 0,365%.

Бензин А-95 преміум утримався на рівні 72,88 грн за літр без змін, як і бензин А-92, середня ціна якого становила 67,74 грн. Автомобільний газ у середньому подорожчав на 0,09 грн — до 40,66 грн за літр, що відповідає зростанню на 0,223%.

Скільки коштує пальне в Києві на популярних АЗС 11 березня

Водночас ситуація безпосередньо на ринку продажу пального в Києві залишається врівноваженою. Ознак масового напливу водіїв або панічних закупівель на столичних заправках немає.

На київських автозаправних станціях зафіксували зростання вартості дизельного пального. Якщо на одних АЗС літр ДП продають по 69,99 грн, то на інших цінник уже сягнув 80,99 грн. 

Ціна на бензин сьогодні
Ціни на АЗС в Київській області. Фото: скриншо  Мінфін

Згідно з наявними цінниками, 95-й бензин у Києві продають у діапазоні від 68,90 грн до 74,99 грн за літр. Автомобільний газ на заправках коштує 41,98 грн за літр. На тлі помітного стрибка дизеля ринок бензину виглядає значно спокійніше, без різких коливань.

Як змінилися ціни на паливо
Ціни на паливо в Києві 11 березня на АЗС UKRNAFTA. Фото: Новини.LIVE

Серед прикладів, які видно на табло столичних АЗС, на одній із заправок дизельне пальне пропонують по 69,99 грн, а арктичний дизель — по 73,99 грн за літр.

Цінники на пальне 11 березня Київ
Табло з цінами на АЗС UPG 11 березня. Фото: Новини.LIVE

На іншій станції цінник на євродизель становить 74,40 грн. Найвищу з зафіксованих позначок показує ще одна АЗС, де Diesel Nano Extra коштує 80,99 грн за літр.

Вартість бензину у Києві сьогодні
Вартість палива на АЗС Socar 11 березня. Фото: Новини.LIVE

Тим часом українці побоюються різких змін цін на продукти та інші послуги через здорожчання палива. Економіст пояснив, як можуть змінитися ціни на все через ситуацію на ринку нафти.

Дехто з українців заправляє автівки із запасом на АЗС у Польщі, але є певні ризики та навіть штрафи за це.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
