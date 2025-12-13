День Сухопутных войск ВСУ — в Киеве появились символические граффити

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине 12 декабря отмечали День Сухопутных войск. По случаю этого праздника на улицах Киева появились символические граффити.

Граффити в Киеве ко Дню Сухопутных войск

На одной из улиц Киева появилось символическое граффити ко Дню Сухопутных войск ВСУ.

Граффити в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Этот квадратный метр украинской земли под защитой Сухопутных войск. Как и каждый", — написано на асфальте.

Отметим, что День Сухопутных войск в Украине отмечают ежегодно 12 декабря. Он был установлен указом президента еще 18 октября 1997 года. В этот день чествуют механизированные, танковые и ракетные войска, артиллерию, армейскую авиацию, части противовоздушной обороны и специальные войска.

Напомним, 12 декабря Зеленский посетил Купянск. Глава государства поблагодарил украинских защитников за борьбу с российскими оккупантами.

Также в День Сухопутных войск ВСУ сделал заявление Александр Сырский. Он поблагодарил воинов за стойкость и веру в победу.