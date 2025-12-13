Видео
Україна
Видео

В Киеве появились граффити ко Дню Сухопутных войск ВСУ

В Киеве появились граффити ко Дню Сухопутных войск ВСУ

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 14:08
День Сухопутных войск ВСУ — в Киеве появились символические граффити
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине 12 декабря отмечали День Сухопутных войск. По случаю этого праздника на улицах Киева появились символические граффити.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Граффити в Киеве ко Дню Сухопутных войск

На одной из улиц Киева появилось символическое граффити ко Дню Сухопутных войск ВСУ.

День Сухопутних військ
Граффити в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Этот квадратный метр украинской земли под защитой Сухопутных войск. Как и каждый", — написано на асфальте.

Отметим, что День Сухопутных войск в Украине отмечают ежегодно 12 декабря. Он был установлен указом президента еще 18 октября 1997 года. В этот день чествуют механизированные, танковые и ракетные войска, артиллерию, армейскую авиацию, части противовоздушной обороны и специальные войска.

Напомним, 12 декабря Зеленский посетил Купянск. Глава государства поблагодарил украинских защитников за борьбу с российскими оккупантами.

Также в День Сухопутных войск ВСУ сделал заявление Александр Сырский. Он поблагодарил воинов за стойкость и веру в победу.

Киев улицы День Сухопутных войск Украины графити Сухопутные войска
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
