День Сухопутных войск ВСУ — в Киеве появились символические граффити

В Киеве появились граффити ко Дню Сухопутных войск ВСУ
В Украине 12 декабря отмечали День Сухопутных войск. По случаю этого праздника на улицах Киева появились символические граффити.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Граффити в Киеве ко Дню Сухопутных войск
На одной из улиц Киева появилось символическое граффити ко Дню Сухопутных войск ВСУ.
"Этот квадратный метр украинской земли под защитой Сухопутных войск. Как и каждый", — написано на асфальте.
Отметим, что День Сухопутных войск в Украине отмечают ежегодно 12 декабря. Он был установлен указом президента еще 18 октября 1997 года. В этот день чествуют механизированные, танковые и ракетные войска, артиллерию, армейскую авиацию, части противовоздушной обороны и специальные войска.
Напомним, 12 декабря Зеленский посетил Купянск. Глава государства поблагодарил украинских защитников за борьбу с российскими оккупантами.
Также в День Сухопутных войск ВСУ сделал заявление Александр Сырский. Он поблагодарил воинов за стойкость и веру в победу.
