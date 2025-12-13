Відео
У Києві зʼявилися символічні графіті до Дня Сухопутних військ ЗСУ

У Києві зʼявилися символічні графіті до Дня Сухопутних військ ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 14:08
День Сухопутних військ ЗСУ — у Києві зʼявилися символічні графіті
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні 12 грудня відзначали День Сухопутних військ. З нагоди цього свята на вулицях Києва з'явилися символічні графіті.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Читайте також:

Графіки у Києві до Дня Сухопутних військ

На одній із вулиць Києва з'явилося символічне графіті до Дня Сухопутних військ ЗСУ. 

День Сухопутних військ
Графіті у Києві. Фото: Новини.LIVE

"Цей квадратний метр української землі під захистом Сухопутних військ. Як і кожен", — написано на асфальті. 

Зазначимо, що День Сухопутних військ в Україні відзначають щороку 12 грудня. Він був встановлений указам президента ще 18 жовтня 1997 року. Цього дня вшановують механізовані, танкові та ракетні війська, артилерію, армійську авіацію, частини протиповітряної оборони та спеціальні війська.

Нагадаємо, 12 грудня Зеленський відвідав Куп'янськ. Глава держави подякував українським захисникам за боротьбу з російськими окупантами.

Також у День Сухопутних військ ЗСУ зробив заяву Олександр Сирський. Він подякував воїнам за стійкість та віру в перемогу.

Київ вулиці День Сухопутних військ України графіті Сухопутні війська
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
