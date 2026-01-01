Видео
В Киеве появится улица в честь Андрея Парубия

В Киеве появится улица в честь Андрея Парубия

Дата публикации 1 января 2026 23:55
Улица в честь Андрея Парубия в Киеве - где она будет
Киевляне почтили память Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE

В Киеве появится улица, которую планируют назвать в честь Андрея Парубия. Она будет находиться в центральной части города.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности" в четверг, 1 января.

Читайте также:

Улица в честь Андрея Парубия

Соответствующую инициативу поддержали участники общественного опроса, который проводили на портале и в приложении "Киев Цифровой".

По результатам голосования, 57% респондентов высказались за присвоение имени Андрея Парубия улице, расположенной вблизи Верховной Рады Украины — вдоль Мариинского парка, от улицы Грушевского до Парковой дороги.

В Киеве появится улица в честь Андрея Парубия - фото 1
Результаты голосования в "Киев Цифровой". Фото: скриншот

Напомним, что ранее во Львове была открыта мемориальная таблица в память народному депутату Андрею Парубию. Она находится на улице, где убили экс-главу Верховной Рады.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский посмертно присвоил звание "Герой Украины" Андрею Парубию.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
