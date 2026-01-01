Відео
У Києві з'явиться вулиця на честь Андрія Парубія

У Києві з'явиться вулиця на честь Андрія Парубія

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 23:55
Вулиця на честь Андрія Парубія у Києві - де вона буде
Кияни вшанували пам'ять Андрія Парубія. Фото: Новини.LIVE

У Києві з’явиться вулиця, яку планують назвати на честь Андрія Парубія. Вона буде знаходитися у центральній частині міста.

Про повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності" у четвер, 1 січня.

Читайте також:

Вулиця на честь Андрія Парубія

Відповідну ініціативу підтримали учасники громадського опитування, яке проводили на порталі та в застосунку "Київ Цифровий".

За результатами голосування, 57% респондентів висловилися за присвоєння імені Андрія Парубія вулиці, розташованої поблизу Верховної Ради України — вздовж Маріїнського парку, від вулиці Грушевського до Паркової дороги.

У Києві з'явиться вулиця на честь Андрія Парубія - фото 1
Результати голосування у "Київ Цифровий". Фото: скриншот

Нагадаємо, що раніше у Львові було відкрито меморіальну таблицю у пам'ять народному депутату Андрію Парубію. Вона знаходиться на вулиці, де вбили ексголову Верховної Ради.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання "Герой України" Андрію Парубію.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
