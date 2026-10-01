В Киеве похитили военнослужащего, который продал квартиру за 325 тысяч долларов

Подозреваемый в прокуратуре. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве 53-летнего военного похитили после продажи квартиры в центре столицы за 325 тысяч долларов. Мужчину силой поместили в так называемый реабилитационный центр для алкоголиков, где удерживали почти неделю. По делу подозрения предъявлены четырём людям.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как похитили военнослужащего

Потерпевший около 30 лет прожил в США, а после начала полномасштабного вторжения России вернулся в Киев и вступил в ряды ВСУ. В начале 2026 года его уволили с военной службы из-за ранения, после чего он находился на лечении.

В сентябре мужчина перестал выходить на связь с родственниками. Его мать, проживающая в США, через адвоката начала поиски сына.

По данным следствия, в начале сентября мужчину похитили прямо на улице в Киеве. Его силой посадили в автомобиль с надписью «Ambulans» и отвезли в так называемый реабилитационный центр.

Читайте также:

Перед похищением одна из подозреваемых следила за мужчиной. Впоследствии она убеждала свидетелей, что всё происходит законно.

Из квартиры исчезли 75 тысяч долларов

По версии следствия, причиной похищения стали деньги, которые потерпевший получил от продажи квартиры в центре Киева. Квартиру он продал за 325 тысяч долларовс помощью знакомого, который впоследствии стал одним из подозреваемых.

Пока мужчину удерживали в «реабилитационном центре», его знакомый, по данным следствия, похитил из квартиры 75 тысяч долларов и документы, подтверждающие продажу жилья.

Мужчину освободили только после звонка его адвоката в центр. После этого его вывезли на одну из станций киевского метро.

Четырем людям сообщили о подозрении

Трем мужчинам сообщили о подозрении в похищении и незаконном лишении свободы по предварительному сговору группой лиц. Знакомому потерпевшего дополнительно инкриминируют кражу денег из квартиры. Он находится под стражей без права освобождения под залог.

Подозреваемый, причастный к похищению военнослужащего. Фото: Киевская городская прокуратура

Его дочь такжеполучила подозрение в пособничестве похищению мужа и краже денег. Прокурор просит суд избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанный подозреваемый. Фото: Киевская городская прокуратура

Еще один подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом, а в отношении последнего ходатайство о мере пресечения суд еще не рассмотрел.

Правоохранители также проверяют действия других сотрудников так называемого реабилитационного центра, которые могли быть причастны к незаконному удержанию мужчины. Кроме того, следствие выясняет, куда исчезла остальная часть денег от продажи квартиры.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в Одессе на Люстдорфской дороге обнаружили тело 50-летнего военнослужащего с огнестрельными ранениями. Полиция задержала пенсионера, которого подозревают в убийстве, и сообщила ему о подозрении.

Также Новини.LIVE писал о военном из Чернигова, который вместо службы выполнял ремонтные работы на объектах недвижимости своего командира и получал денежное довольствие. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, заменив реальное наказание на два года испытательного срока, а также обязал возместить более 200 тысяч гривен убытков.