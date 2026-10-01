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Головна Київ У Києві викрали військового, який продав квартиру за 325 тисяч доларів

У Києві викрали військового, який продав квартиру за 325 тисяч доларів

Ua ru
1 жовтня 2026 15:25
У Києві викрали військовослужбовця, який продав квартиру за 325 тисяч доларів
Підозрюваний у прокуратурі. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві 53-річного військового викрали після продажу квартири в центрі столиці за 325 тисяч доларів. Чоловіка силоміць помістили до так званого реабілітаційного центру для алкозалежних, де утримували майже тиждень. У справі підозри отримали четверо людей.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, інформує Новини.LIVE.

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Як викрали військового

Потерпілий близько 30 років жив у США, а після початку повномасштабного вторгнення росії повернувся до Києва та вступив до лав ЗСУ. На початку 2026 року його звільнили з військової служби через поранення, після чого він перебував на лікуванні.

У вересні чоловік перестав виходити на зв’язок із родичами. Його мати, яка проживає у США, через адвоката розпочала пошуки сина.

За даними слідства, на початку вересня чоловіка викрали посеред вулиці в Києві. Його силоміць посадили в автомобіль із написом "Ambulans" та відвезли до так званого реабілітаційного центру.

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Перед викраденням одна з підозрюваних стежила за чоловіком. Згодом вона переконувала свідків, що все відбувається законно.

З квартири зникли 75 тисяч доларів

За версією слідства, причиною викрадення стали гроші, які потерпілий отримав від продажу квартири в центрі Києва. Житло він продав за 325 тисяч доларів за допомогою знайомого, який згодом став одним із підозрюваних.

Поки чоловіка утримували в "реабілітаційному центрі", його знайомий, за даними слідства, викрав із квартири 75 тисяч доларів та документи, що підтверджували продаж житла.

Чоловіка звільнили лише після дзвінка його адвоката до центру. Після цього його вивезли до однієї зі станцій метро Києва.

Чотирьом людям повідомили про підозру

Трьом чоловікам повідомили про підозру у викраденні та незаконному позбавленні волі за попередньою змовою групою осіб. Знайомому потерпілого додатково інкримінують крадіжку грошей із квартири. Він перебуває під вартою без права внесення застави.

У Києві викрали військового, який продав квартиру за 325 тисяч доларів - фото 1
Підозрюваний, причетний до викрадення військового. Фото: Київська міська прокуратура

Його донька також отримала підозру у пособництві викраденню чоловіка та крадіжці грошей. Прокурор просить суд обрати їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Києві викрали військового, який продав квартиру за 325 тисяч доларів - фото 2
Затриманий підозрюваний. Фото: Київська міська прокуратура

Ще один підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а щодо останнього клопотання про запобіжний захід суд ще не розглянув.

Правоохоронці також перевіряють дії інших працівників так званого реабілітаційного центру, які могли бути причетні до незаконного утримання чоловіка. Крім того, слідство встановлює, куди зникла решта грошей від продажу квартири.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що в Одесі на Люстдорфській дорозі виявили тіло 50-річного військовослужбовця з вогнепальними пораненнями. Поліція затримала пенсіонера, якого підозрюють у вбивстві, та повідомила йому про підозру.

Також Новини.LIVE писав про військового з Чернігова, який замість служби виконував ремонтні роботи на об’єктах нерухомості свого командира та отримував грошове забезпечення. Суд призначив йому п’ять років ув’язнення, замінивши реальне покарання на два роки іспитового строку, а також зобов’язав відшкодувати понад 200 тисяч гривень збитків.

Київ викрадення поліція гроші військові
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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