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Главная Киев В Киеве похолодает до +2 °C: прогноз погоды на завтра

В Киеве похолодает до +2 °C: прогноз погоды на завтра

Ua ru
13 ноября 2026 19:56
Погода в Киеве 14 ноября: синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер Новини.LIVE
Улицы осеннего Киева. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 14 ноября, в Киеве и Киевской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями, а ночью возможен дождь. В то же время днем осадков не ожидается, однако жителям столицы стоит подготовиться к прохладной погоде и порывистому северо-западному ветру, скорость которого местами будет достигать 15–18 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

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погода в Киеве
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 14 ноября

В столице ночью температура воздуха составит +2…+4 °C. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +4…+6 °C.

В течение суток будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с.

Несмотря на ночные осадки, днем синоптики прогнозируют сухую погоду с периодическими прояснениями.

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На территории области температура ночью и днем будет колебаться от +1 до +6 °C.

В ночные часы местами возможно усиление ветра до 15–18 м/с. В то же время днем существенных осадков не ожидается.

Из-за порывистого ветра и низкой температуры воздуха погода может ощущаться холоднее фактических показателей термометров.

Последние новости Киева

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что народный депутат Алексей Кучеренко заявил о срыве строительства 26 защитных сооружений для энергообъектов Киевской области. По его словам, ни один объект не завершили к установленному сроку, хотя подрядчикам перечислили около 750 млн грн авансов.

Также Новини.LIVE писал, что народный депутат Александр Качура призвал отправить в отставку министра Николая Калашника из-за ситуации с защитой энергетики Киевской области. Политик подчеркнул, что ответственность за незавершенное строительство должны нести не только подрядчики, но и организаторы работ.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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