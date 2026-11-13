В Киеве похолодает до +2 °C: прогноз погоды на завтра
В субботу, 14 ноября, в Киеве и Киевской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями, а ночью возможен дождь. В то же время днем осадков не ожидается, однако жителям столицы стоит подготовиться к прохладной погоде и порывистому северо-западному ветру, скорость которого местами будет достигать 15–18 м/с.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.
Погода в Киеве 14 ноября
В столице ночью температура воздуха составит +2…+4 °C. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +4…+6 °C.
В течение суток будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с.
Несмотря на ночные осадки, днем синоптики прогнозируют сухую погоду с периодическими прояснениями.
Прогноз погоды в Киевской области
На территории области температура ночью и днем будет колебаться от +1 до +6 °C.
В ночные часы местами возможно усиление ветра до 15–18 м/с. В то же время днем существенных осадков не ожидается.
Из-за порывистого ветра и низкой температуры воздуха погода может ощущаться холоднее фактических показателей термометров.
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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что народный депутат Алексей Кучеренко заявил о срыве строительства 26 защитных сооружений для энергообъектов Киевской области. По его словам, ни один объект не завершили к установленному сроку, хотя подрядчикам перечислили около 750 млн грн авансов.
Также Новини.LIVE писал, что народный депутат Александр Качура призвал отправить в отставку министра Николая Калашника из-за ситуации с защитой энергетики Киевской области. Политик подчеркнул, что ответственность за незавершенное строительство должны нести не только подрядчики, но и организаторы работ.