Вулиці осіннього Києва. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 14 листопада, у Києві та Київській області прогнозують хмарну погоду з проясненнями, а вночі можливий дощ. Водночас удень опадів не очікується, проте жителям столиці варто підготуватися до прохолодної погоди та поривчастого північно-західного вітру, швидкість якого місцями сягатиме 15–18 м/с.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 14 листопада

У столиці вночі температура повітря становитиме +2…+4 °C. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +4…+6 °C.

Протягом доби переважатиме північно-західний вітер зі швидкістю 7–12 м/с.

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Попри нічні опади, вдень синоптики прогнозують суху погоду з періодичними проясненнями.

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На території області температура вночі та вдень коливатиметься від +1 до +6 °C.

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У нічні години місцями можливе посилення вітру до 15–18 м/с. Водночас удень істотних опадів не передбачається.

Через поривчастий вітер і низьку температуру повітря погода може відчуватися холоднішою за фактичні показники термометрів.

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Останні новини Києва

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що народний депутат Олексій Кучеренко заявив про зрив будівництва 26 захисних споруд для енергооб'єктів Київщини. За його словами, жоден об'єкт не завершили до встановленого терміну, хоча підрядникам перерахували близько 750 млн грн авансів.

Також Новини.LIVE писав, що народний депутат Олександр Качура закликав відправити у відставку міністра Миколу Калашника через ситуацію із захистом енергетики Київщини. Політик наголосив, що відповідальність за незавершене будівництво мають нести не лише підрядники, а й організатори робіт.