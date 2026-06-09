В Киеве полиция задержала мужчину с гранатой и взрывателями дома

Задержанный подозреваемый. Фото: Нацполиция Украины

В Киеве оперативники задержали жителя Бортничей, который обустроил склад боеприпасов непосредственно в собственном доме. Во время обыска правоохранители нашли в доме фигуранта боевую гранату и взрыватели.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает Новини.LIVE.

Житель Бортничей держал дома боеприпасы

К оперативникам из Дарницкого управления полиции поступила наводка, что один из жителей частного сектора в Бортничах держит дома взрывчатку. Чтобы проверить эту информацию, следователи пришли к мужчине с неотложным обыском.

Граната. Фото: Нацполиция Украины

Слухи подтвердились: в доме киевлянина нашли корпус ручной гранаты РГД-5 и два взрывателя к ней. Все оружие полицейские изъяли и забрали, а самого хозяина задержали. Сейчас правоохранители исследуют откуда у мужчины этот арсенал и что он собирался с ним делать.

Взрывчатка. Фото: Нацполиция Украины

По факту обнаружения нелегального оружия следователи Дарницкого управления полиции под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления.

Читайте также:

Патроны. Фото: Нацполиция Украины

В ближайшее время суд изберет для подозреваемого меру пресечения. Санкция этой статьи предусматривает суровое наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как писали ранее Новини.LIVE, в Киеве задержали мужчину, которого обвиняют в подрыве почтового терминала на Оболони. Трагедия произошла 5 июня во время сортировки посылок, когда одна из них сдетонировала. Тогда погиб работник почты, а еще два человека получили ранения.

Кроме того, силовики недавно в Киеве задержали агента российских спецслужб, который готовил покушение на украинского разведчика. Наемник планировал убить военного за деньги с помощью FPV-дрона, но теперь находится под стражей.