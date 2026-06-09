У Києві поліція затримала чоловіка із гранатою та підривачами вдома

Затриманий підозрюваний. Фото: Нацполіція України

У Києві оперативники затримали мешканця Бортничів, який облаштував склад боєприпасів безпосередньо у власному будинку. Під час обшуку правоохоронці знайшли в оселі фігуранта бойову гранату та підривачі.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, передає Новини.LIVE.

Житель Бортничів тримав вдома боєприпаси

До оперативників з Дарницького управління поліції надійшла наводка, що один із мешканців приватного сектору в Бортничах тримає вдома вибухівку. Щоб перевірити цю інформацію, слідчі прийшли до чоловіка з невідкладним обшуком.

Граната. Фото: Нацполіція України

Чутки підтвердилися: у будинку киянина знайшли корпус ручної гранати РГД-5 та два підривачі до неї. Усю зброю поліцейські вилучили та забрали, а самого господаря затримали. Зараз правоохоронці досліджують звідки в чоловіка цей арсенал і що він збирався з ним робити.

Вибухівка. Фото: Нацполіція України

За фактом виявлення нелегальної зброї слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину.

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Набої. Фото: Нацполіція України

Найближчим часом суд обере для підозрюваного запобіжний захід. Санкція цієї статті передбачає суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як писали раніше Новини.LIVE, у Києві затримали чоловіка, якого звинувачують у підриві поштового термінала на Оболоні. Трагедія сталася 5 червня під час сортування посилок, коли одна з них здетонувала. Тоді загинув працівник пошти, а ще двоє людей дістали поранення.

Крім того, силовики нещодавно в Києві затримали агента російських спецслужб, який готував замах на українського розвідника. Найманець планував убити військового за гроші за допомогою FPV-дрона, але тепер перебуває під вартою.