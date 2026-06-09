Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві поліція затримала чоловіка із гранатою та підривачами вдома

У Києві поліція затримала чоловіка із гранатою та підривачами вдома

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 10:12
У Києві поліція затримала чоловіка із гранатою та підривачами вдома
Затриманий підозрюваний. Фото: Нацполіція України

У Києві оперативники затримали мешканця Бортничів, який облаштував склад боєприпасів безпосередньо у власному будинку. Під час обшуку правоохоронці знайшли в оселі фігуранта бойову гранату та підривачі.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, передає Новини.LIVE.

Житель Бортничів тримав вдома боєприпаси

До оперативників з Дарницького управління поліції надійшла наводка, що один із мешканців приватного сектору в Бортничах тримає вдома вибухівку. Щоб перевірити цю інформацію, слідчі прийшли до чоловіка з невідкладним обшуком.

null
Граната. Фото: Нацполіція України

Чутки підтвердилися: у будинку киянина знайшли корпус ручної гранати РГД-5 та два підривачі до неї. Усю зброю поліцейські вилучили та забрали, а самого господаря затримали. Зараз правоохоронці досліджують звідки в чоловіка цей арсенал і що він збирався з ним робити.

null
Вибухівка. Фото: Нацполіція України

За фактом виявлення нелегальної зброї слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину.

Читайте також:
null
Набої. Фото: Нацполіція України

Найближчим часом суд обере для підозрюваного запобіжний захід. Санкція цієї статті передбачає суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як писали раніше Новини.LIVE, у Києві затримали чоловіка, якого звинувачують у підриві поштового термінала на Оболоні. Трагедія сталася 5 червня під час сортування посилок, коли одна з них здетонувала. Тоді загинув працівник пошти, а ще двоє людей дістали поранення.

Крім того, силовики нещодавно в Києві затримали агента російських спецслужб, який готував замах на українського розвідника. Найманець планував убити військового за гроші за допомогою FPV-дрона, але тепер перебуває під вартою.

Київ поліція бомба
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації