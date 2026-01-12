Прощание с Кириллом Руденко в Киеве — погиб 20-летний боец

В Киеве попрощались с воином Третьего армейского корпуса
В Киеве в понедельник, 12 января, попрощались с 20-летним защитником Кириллом Руденко, который вернулся в Украину из Соединенных Штатов Америки. Он был бойцом Третьего армейского корпуса.
Прощание с Кириллом Руденко
Защитник погиб за Украину во время боевого задания 11 декабря.
Кирилл Руденко вернулся из США и вступил в армию. В 2025 году он присоединился к разведывательному батальону "Hatred" Третьей ОШБр.
Боец получил уважение собратьев благодаря своей преданности, выдержке и чести.
Во время минуты молчания не все киевляне остановились, чтобы почтить погибшего военного.
"Те, кто не остановился во время минуты молчания, то есть преступники, коллаборационисты, москали", — отметил ведущий церемонии прощания.
