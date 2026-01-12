Видео
В Киеве попрощались с воином Третьего армейского корпуса

В Киеве попрощались с воином Третьего армейского корпуса

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 17:22
Прощание с Кириллом Руденко в Киеве — погиб 20-летний боец
Прощание с Кириллом Руденко. Фото: кадр из видео

В Киеве в понедельник, 12 января, попрощались с 20-летним защитником Кириллом Руденко, который вернулся в Украину из Соединенных Штатов Америки. Он был бойцом Третьего армейского корпуса.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

Прощание с Кириллом Руденко

Защитник погиб за Украину во время боевого задания 11 декабря.

Кирило Руденко
Погибший защитник Кирилл Руденко. Фото: Новини.LIVE

Кирилл Руденко вернулся из США и вступил в армию. В 2025 году он присоединился к разведывательному батальону "Hatred" Третьей ОШБр.

Боец получил уважение собратьев благодаря своей преданности, выдержке и чести.

Во время минуты молчания не все киевляне остановились, чтобы почтить погибшего военного.

"Те, кто не остановился во время минуты молчания, то есть преступники, коллаборационисты, москали", — отметил ведущий церемонии прощания.

Напомним, в войне за Украину погиб 28-летний польский доброволец Кацпер Басс.

Недавно также стало известно о гибели на фронте оператора дронов Ланы Черногорской.

Киев война ВСУ Украина военные 3 ОШБр гибель
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
