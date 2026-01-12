Відео
У Києві попрощались з воїном Третього армійського корпусу

У Києві попрощались з воїном Третього армійського корпусу

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 17:22
Прощання з Кирилом Руденком у Києві — загинув 20-річний боєць
Прощання із Кирилом Руденком. Фото: кадр з відео

У Києві у понеділок, 12 січня, попрощалися із 20-річним захисником Кирилом Руденком, який повернувся до України зі Сполучених Штатів Америки. Він був бійцем Третього армійського корпусу.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Читайте також:

Прощання з Кирилом Руденком 

Захисник загинув за Україну під час бойового завдання 11 грудня.

Кирило Руденко
Загиблий захисник Кирило Руденко. Фото: Новини.LIVE

Кирило Руденко повернувся із США та вступив до війська. У 2025 році він приєднався до розвідувального батальйону "Hatred" Третьої ОШБр.

Боєць здобув повагу побратимів завдяки своїй відданості, витримці та честі.

Під час хвилини мовчання не всі кияни зупинилися, аби вшанувати загиблого військового.

"Ті, хто не зупинився під час хвилини мовчання, то є злочинці, колаборанти, москалі", — наголосив ведучий церемонії прощання.

Нагадаємо, у війні за Україну загинув 28-річний польський доброволець Кацпер Басс.

Нещодавно також стало відомо про загибель на фронті операторки дронів Лани Чорногорської.

Київ війна ЗСУ Україна військові 3 ОШБр загибель
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
