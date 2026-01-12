У Києві попрощались з воїном Третього армійського корпусу
У Києві у понеділок, 12 січня, попрощалися із 20-річним захисником Кирилом Руденком, який повернувся до України зі Сполучених Штатів Америки. Він був бійцем Третього армійського корпусу.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.
Прощання з Кирилом Руденком
Захисник загинув за Україну під час бойового завдання 11 грудня.
Кирило Руденко повернувся із США та вступив до війська. У 2025 році він приєднався до розвідувального батальйону "Hatred" Третьої ОШБр.
Боєць здобув повагу побратимів завдяки своїй відданості, витримці та честі.
Під час хвилини мовчання не всі кияни зупинилися, аби вшанувати загиблого військового.
"Ті, хто не зупинився під час хвилини мовчання, то є злочинці, колаборанти, москалі", — наголосив ведучий церемонії прощання.
Нагадаємо, у війні за Україну загинув 28-річний польський доброволець Кацпер Басс.
Нещодавно також стало відомо про загибель на фронті операторки дронів Лани Чорногорської.
Читайте Новини.LIVE!