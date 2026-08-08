В Киеве после атаки РФ горят резервуары с топливом и здание

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В ночь на 8 августа россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела в столице зафиксировано несколько пожаров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.

Главное:

город оказался под ударом баллистических ракет;

последствия зафиксированы в Голосеевском и Оболонском районах;

4 человека пострадали.

Чем били россияне

Примерно в 03:02 в Киеве и большинстве областей Украины прозвучала воздушная тревога. Причиной сигнала стала угроза применения баллистических ракет.

Параллельно Воздушные силы ВСУ зафиксировали, что враг осуществил пуски ракет. Уже через минуту после тревоги в городе раздалась серия очень мощных взрывов. По состоянию на 03:35 угрозы уже не было, поэтому тревога была снята.

Первые последствия обстрела Киева в ночь на 8 августа

Мэр Киева Виталий Кличко и КГВА в своих Telegram-каналах сообщили, что на данный момент последствия обстрела фиксируются в Голосеевском и Оболонском районах.

Подробнее о каждом из них — ниже.

Голосеевский район

В этом районе, по предварительным данным, возник пожар на территории нежилой застройки.

Обновлено в 06:36

"Голосеевский район: пожар охватил гаражи в двух отдельных очагах общей площадью 1000 кв. м. Также произошло возгорание нежилого здания с картоном. Пожары локализованы, ведутся работы по ликвидации", — сообщили в ГСЧС.

Оболонский район

По словам Кличко, из этого района поступило сообщение о возгорании резервуаров с топливом. В КГВА эту информацию подтвердили (хотя изначально в посте была информация о пожаре в нежилом здании)

Обновлено в 06:36

В ГСЧС сообщили, что пожар произошел на территории предприятия. Огонь уже потушен.

Пострадавшие

По данным КГВА, по состоянию на 05:45 известно о 4 пострадавших.

Пост Кличко и КГВА. Фото: скриншот

Сообщение ГСЧС о последствиях атаки. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне атаковали дронами Киевскую область. В результате вражеских ударов в Броварском районе повреждены дома и погибли люди.

Также мы писали, что в Киеве после Второй мировой войны было построено около 1000 бомбоубежищ и мини-бункеров, однако около половины из них до сих пор находятся в непригодном состоянии или не используются.