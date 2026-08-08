Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев На Киевщине в результате атаки РФ погиб ребенок и повреждены дома

На Киевщине в результате атаки РФ погиб ребенок и повреждены дома

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 03:00
Обстрел Киевской области 8 августа — погибли 3 человека, повреждены дома
Пожар в Киевской области. Фото: ГСЧС

В ночь на 8 августа россияне нанесли удар с помощью дронов по Киевской области. В результате атаки погибли как минимум несколько человек, также зафиксированы повреждения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской ОВА.

Последствия атаки РФ на Киевскую область 8 августа

Начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале написал, что в Броварском районе зафиксированы последствия атаки РФ как минимум в трех местах.

"К сожалению, погибли три человека, среди них — ребенок. Еще трое пострадали, среди них также — ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", — говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, в результате падения обломков повреждены частный жилой дом, хозяйственные постройки и автомобили. Кроме того, произошло возгорание на территории нежилого здания.

Читайте также:

В настоящее время на местах работают спасатели и все необходимые службы. Ликвидация последствий продолжается.

В Киевской области в результате атаки со стороны РФ погиб ребенок и были повреждены дома - фото 1
Пост Ткаченко об обстреле. Фото: скриншот

Обновлено в 04:40

В ГСЧС подтвердили, что в Броварском районе зафиксированы последствия атаки. В частности, в селе Пуховка в результате вражеской атаки возник пожар в двухэтажном частном жилом доме.

"Огнем уничтожены дом, две беседки и два легковых автомобиля. К сожалению, погибли три человека, среди них ребенок 2022 года рождения. Также трое человек пострадали", — говорится в сообщении в Telegram.

Кроме того, еще один пожар в этом же селе возник на территории промышленного предприятия, где в результате атаки загорелось складское здание.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 5 августа россияне нанесли баллистические удары по Киеву и области. В частности, в результате вражеской атаки в области погибли и пострадали десятки людей. Кроме того, были повреждены почти 80 объектов частного бизнеса и жилых домов.

Также мы писали, что в Киеве недостаточно мест, где можно укрыться от обстрелов. В связи с этим эксперт предложил вариант решения для властей.

Киевская область погибшие разрушения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации