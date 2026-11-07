Поврежденный дом в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

В Соломенском районе Киева в результате российской атаки в ночь на 7 ноября пострадали пять человек, среди которых 14-летний ребенок, а двух раненых пришлось госпитализировать. На Отрадном возле жилой пятиэтажки образовалась огромная воронка, взрыв повредил квартиры, а также привел к разрушению здания детского сада и пожарам.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Никифоров с места происшествия.

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Поврежденный дом в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по Соломенскому району Киева

На Отрадном вблизи жилого пятиэтажного дома после попадания образовалась большая воронка. В одной из квартир разрушены внешняя стена и перекрытие между первым этажом и подвалом. Еще по трем адресам взрывная волна выбила окна в жилых домах.

Кроме того, в результате атаки загорелись грузовой автомобиль и нежилое здание. Спасатели уже ликвидировали оба пожара.

По имеющейся информации, пострадали пять человек, в том числе 14-летний ребенок. Двух раненых медики доставили в больницу.

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Поврежденный дом в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

В Киеве поврежден детский сад

На территории одного из детских садов частично обрушилось двухэтажное здание. Взрывная волна выбила окна и повредила крышу сооружения.

Из-за разрушений 58 воспитанников учреждения в ближайшее время будут посещать соседний детский сад. Для помощи жителям пострадавших домов в школе №67 развернули специальный штаб.

Гражданам сейчас помогают с оформлением документов для получения компенсации за поврежденное жилье.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Россия атаковала подстанции, соединяющие Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом. По словам Владимира Зеленского, противник применил 172 дрона и 36 баллистических ракет. В результате ударов пострадали девять человек, среди которых ребенок.

Также Новини.LIVE писал, что после ночной атаки 7 ноября в Киеве возникли серьезные перебои с электричеством, водой и отоплением. Мэр Виталий Кличко сообщил о повреждении энергообъектов в Киевской и Житомирской областях. Кроме того, из-за разрушения Северного моста движение по переправе закрыли в обоих направлениях.