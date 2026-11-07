Пошкоджений будинок у Солом'янському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки в ніч проти 7 листопада постраждали п'ятеро людей, серед яких 14-річна дитина, а двох поранених довелося госпіталізувати. На Відрадному біля житлової п'ятиповерхівки утворилася величезна вирва, вибух пошкодив квартири, а також спричинив руйнування будівлі дитячого садка та пожежі.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Нікіфоров із місця події.

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Пошкоджений будинок у Солом'янському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару по Солом'янському району Києва

На Відрадному поблизу житлового п'ятиповерхового будинку після влучання утворилася велика вирва. В одній із квартир зруйновано зовнішню стіну та перекриття між першим поверхом і підвалом. Ще за трьома адресами вибухова хвиля вибила вікна у житлових будинках.

Крім того, внаслідок атаки загорілися вантажний автомобіль і нежитлова будівля. Рятувальники вже ліквідували обидві пожежі.

За наявною інформацією, постраждали п'ятеро людей, зокрема 14-річна дитина. Двох поранених медики доправили до лікарні.

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Пошкоджений будинок у Солом'янському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

У Києві пошкоджено дитсадок

На території одного з дитячих садків частково обвалилася двоповерхова будівля. Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила дах споруди.

Через руйнування 58 вихованців закладу найближчим часом відвідуватимуть сусідній дитячий садок. Для допомоги мешканцям постраждалих будинків у школі №67 розгорнули спеціальний штаб.

Громадянам наразі допомагають з оформленням документів для компенсації за пошкоджене житло.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Росія атакувала підстанції, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом. За словами Володимира Зеленського, ворог застосував 172 дрони та 36 балістичних ракет. Унаслідок ударів постраждали дев'ятеро людей, серед яких дитина.

Також Новини.LIVE писав, що після нічної атаки 7 листопада в Києві виникли серйозні перебої зі світлом, водою та опаленням. Мер Віталій Кличко повідомив про пошкодження енергооб'єктів на Київщині та Житомирщині. Крім того, через руйнування Північного мосту рух переправою закрили в обох напрямках.