В Киеве после обстрела горит медицинское учреждение
В ночь на пятницу, 13 ноября, россияне нанесли удар по Киеву. В Шевченковском районе упали обломки БпЛА — загорелось здание медицинского учреждения.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, передает Новини.LIVE.
Что известно об обстреле Киева ночью 12 ноября
Воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников в столице длилась с 02:57 до 03:25. В 02:59 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что мимо Димера в Киевской области на Киев летит реактивный БпЛА. Вражеская цель несколько раз меняла направление движения. Военные сообщали об угрозе для Виноградаря, Куреневки, Лукьяновки и центра города.
Около 03:08 в столице раздались взрывы.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на спикера Киевской городской военной администрации Екатерину Поп сообщал, что в Киеве потушили пожар, который вспыхнул в результате удара РФ по многоэтажке в Соломенском районе 12 ноября. Семь людей пострадали. Один человек погиб.
Также Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киевской области писал, что 11 ноября россияне атаковали три района Киевщины. Погибли два сотрудника ГСЧС. Трое людей получили травмы.