Спасатель на месте пожара. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSKyiv

В ночь на пятницу, 13 ноября, россияне нанесли удар по Киеву. В Шевченковском районе упали обломки БпЛА — загорелось здание медицинского учреждения.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, передает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения t.me/VA_Kyiv

Что известно об обстреле Киева ночью 12 ноября

Воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников в столице длилась с 02:57 до 03:25. В 02:59 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что мимо Димера в Киевской области на Киев летит реактивный БпЛА. Вражеская цель несколько раз меняла направление движения. Военные сообщали об угрозе для Виноградаря, Куреневки, Лукьяновки и центра города.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Около 03:08 в столице раздались взрывы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на спикера Киевской городской военной администрации Екатерину Поп сообщал, что в Киеве потушили пожар, который вспыхнул в результате удара РФ по многоэтажке в Соломенском районе 12 ноября. Семь людей пострадали. Один человек погиб.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киевской области писал, что 11 ноября россияне атаковали три района Киевщины. Погибли два сотрудника ГСЧС. Трое людей получили травмы.