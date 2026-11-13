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Головна Київ У Києві після обстрілу горить медзаклад

У Києві після обстрілу горить медзаклад

Ua
13 листопада 2026 03:37
У Києві після атаки РФ уночі 13 листопада 2023 року горить медзаклад
Термінова новина

У ніч проти п'ятниці, 13 листопада, росіяни завдали удару по Києву. У Шевченківському районі впали уламки БпЛА — загорілася будівля медичного закладу.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про обстріл Києва вночі 12 листопада 

Повітряна тривога через загрозу застосування ударних безпілотників у столиці тривала від 02:57 до 03:25. О 02:59 Повітряні Сили ЗС України попередили, що повз Димер на Київщині на Київ летить реактивний БпЛА. Ворожа ціль кілька разів змінювала напрямок руху. Військові повідомляли про загрозу для Виноградаря, Куренівки, Лук'янівки та центру міста.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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