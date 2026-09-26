Дата-центр COSMONOVA не возобновит работу после атак со стороны РФ

Дата-центр COSMONOVA. Фото: facebook.com/cosmonova.net

Дата-центр COSMONOVA прекратил работу после повторных российских ударов. В компании заявили о значительных разрушениях объекта и продолжают восстанавливать сервисы на резервных географически удаленных площадках.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на компанию COSMONOVA.

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Дата-центр COSMONOVA. Фото: facebook.com/cosmonova.net

Дата-центр подвергся повторному удару

По данным компании, после утреннего удара по дата-центру произошло еще одно попадание. В результате повторной атаки была повреждена опорная сеть, из-за чего возникли проблемы в работе сервисов.

В COSMONOVA заявили, что основное ядро и дата-центр повторно поражены и выведены из строя. Команда начала восстанавливать сервисы на резервных географически удаленных площадках в безопасных местах.

На месте работали сотрудники ГСЧС. Работники компании ждали разрешения на доступ к объекту, чтобы оценить масштабы повреждений. В то же время в COSMONOVA подчеркнули, что все сотрудники находятся в безопасности.

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В COSMONOVA заявили, что дата-центр больше не будет работать

После оценки последствий в компании сообщили, что повреждения оказались настолько масштабными, что дата-центр восстанавливать не будут.

"К сожалению, дата-центр больше не будет работать", — заявили в COSMONOVA.

Несмотря на разрушение объекта, специалисты продолжают локализовывать последствия поражения и работают над восстановлением сервисов. Подробности о клиентском оборудовании, которое находилось непосредственно в дата-центре, компания пообещала сообщать по мере возможности.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в результате российского удара по бизнес-центру в Соломенском районе Киева 25 сентября погибла 29-летняя журналистка Мария Ивженко. По словам ее мужа, в момент атаки она находилась в автомобиле, который сгорел после попадания беспилотника.

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 26 сентября в результате падения российского БпЛА загорелись пятиэтажный жилой дом и магазин в Соломенском районе. Из дома спасли 20 человек, а количество пострадавших возросло до четырех.