Дата-центр COSMONOVA не відновить роботу після атак РФ

Дата-центр COSMONOVA. Фото: facebook.com/cosmonova.net

Дата-центр COSMONOVA припинив роботу після повторних російських ударів. У компанії заявили про значні руйнування об'єкта та продовжують відновлювати сервіси на резервних географічно віддалених майданчиках.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на компанію COSMONOVA.

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Дата-центр COSMONOVA. Фото: facebook.com/cosmonova.net

Дата-центр зазнав повторного ураження

За даними компанії, після ранкового удару по дата-центру сталося ще одне влучання. Унаслідок повторної атаки було пошкоджено опорну мережу, через що виникли проблеми в роботі сервісів.

У COSMONOVA заявили, що основне ядро та дата-центр повторно уражені й виведені з ладу. Команда почала відновлювати сервіси на резервних географічно віддалених майданчиках у безпечних місцях.

На місці працювали співробітники ДСНС. Працівники компанії чекали дозволу на доступ до об'єкта, щоб оцінити масштаби пошкоджень. Водночас у COSMONOVA наголосили, що всі співробітники перебувають у безпеці.

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У COSMONOVA заявили, що дата-центр більше не працюватиме

Після оцінки наслідків у компанії повідомили, що пошкодження виявилися настільки масштабними, що дата-центр відновлювати не будуть.

"На жаль, дата-центр більше не працюватиме", — заявили в COSMONOVA.

Попри руйнування об'єкта, фахівці продовжують локалізовувати наслідки ураження та працюють над відновленням сервісів. Деталі щодо клієнтського обладнання, яке перебувало безпосередньо в дата-центрі, компанія пообіцяла повідомляти за можливості.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок російського удару по бізнес-центру в Солом'янському районі Києва 25 вересня загинула 29-річна журналістка Марія Ївженко. За словами її чоловіка, у момент атаки вона перебувала в автомобілі, який згорів після влучання безпілотника.

Також Новини.LIVE писав, що в ніч проти 26 вересня внаслідок падіння російського БпЛА загорілися п'ятиповерховий житловий будинок і магазин у Солом'янському районі. Із будинку врятували 20 людей, а кількість постраждалих зросла до чотирьох.