В Киеве после ударов со стороны РФ разрушены дома, возникли пожары, есть пострадавшие

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В ночь на 2 июля россияне массированно атаковали Киев с помощью дронов и баллистических ракет. В результате вражеского обстрела в городе разрушены жилые дома, произошел пожар, есть пострадавшие.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КГГА.

Первые последствия обстрела Киева

Отметим, что начиная с вечера после 21:00 россияне массированно пытаются атаковать Киев дронами. Однако уже после двух часов ночи оккупанты запустили по столице баллистические ракеты. По подсчётам мониторинговых каналов, за последний час враг запустил примерно 25 ракет по столице.

После комбинированной атаки уже известно, что в двух районах под удар попал жилой сектор. Мэр Киева Виталий Кличко и начальник КМВА Тимур Ткаченко в своих Telegram-каналах написали следующее:

в Шевченковском районе в результате атаки РФ известно о разрушении жилого дома;

в Голосеевском районе горит высотка. По словам Кличко, горит крыша многоэтажки;

в Деснянском районе также зафиксировано частичное разрушение здания.

Кроме того, в Шевченковском районе пострадали 5 человек. Медики уже на месте.

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