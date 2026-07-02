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Главная Киев В Киеве прогремели мощные взрывы

В Киеве прогремели мощные взрывы

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 02:04
Взрывы в Киеве 2 июля — Россия нанесла удар баллистическими ракетами
Люди укрываются на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги. Фото: КП "Киевский метрополитен"

В Киеве только что, в ночь на 2 июля, прогремели взрывы. Россияне атакуют столицу с помощью дронов и нанесли удары баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Звуки взрывов в Киеве 2 июля

По данным собственного корреспондента, примерно в 01:51 в Киеве были слышны взрывы. В тот момент враг пытался атаковать столицу дронами.

Однако ночью Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического оружия, и начиная с 01:53 в направлении Киева были зафиксированы пуски баллистических ракет, после чего фиксации продолжались.

На фоне баллистической атаки в столице Украины примерно в 01:54 начали раздаваться очень громкие взрывы в несколько серий (то есть взрывы, пауза, затем снова взрывы).

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Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил, что столица подвергается ударам дронов и баллистических ракет, поэтому призвал людей оставаться в укрытиях.

Обновлено в 02:18

В Киеве прогремела новая серия взрывов после повторных запусков ракет.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:04 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в большинстве областей Украины.

Обстріл Києва 2 липня - що відомо
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, это не первая атака на Киев этой ночью. Враг начал атаковать столицу дронами еще с 21:00, в результате чего в центре города загорелся отель. В то же время мониторинговые каналы предупреждали, что РФ подняла в небо стратегическую авиацию и подготовила баллистические ракеты, чтобы совершить ночью атаку.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский 1 июля заявил, что Россия ночью готова нанести комбинированный удар по Украине. В связи с этим он призвал украинцев реагировать на тревоги.

Киев взрыв обстрелы
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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