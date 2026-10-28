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Главная Киев В Киеве продавали наркотики в пакетах с кормом для животных

В Киеве продавали наркотики в пакетах с кормом для животных

Ua ru
28 октября 2026 15:51
Киевская прокуратура раскрыла случай продажи наркотиков под видом корма для животных Прокуратура Украины
Полицейский с задержанным. Фото: Прокуратура Украины

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину и женщину, которых подозревают в торговле наркотиками, замаскированными под корм для домашних животных. Во время обысков у фигурантов изъяли каннабис, кетамин, МДМА, кокаин и другие вещества, общая ориентировочная стоимость которых на черном рынке составляет 10,5 млн грн.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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наркотики под видом корма
Наркотики в Киеве. Фото: Прокуратура Украины

В Киеве продавали наркотики под видом корма

По данным следствия, 39-летний мужчина получал почтовые отправления с наркотиками, которые впоследствии расфасовывали для продажи. Во время задержания правоохранители обнаружили в его посылке три пакета каннабиса общим весом более 1,2 кг. После этого в жилище подозреваемого изъяли еще более 4,7 кг этого вещества.

"Расфасованные наркотики покупателям они отправляли в пакетах корма для животных", — сообщили в прокуратуре.

наркотики под видом корма
Наркотики под видом корма. Фото: Прокуратура Украины

Во время дальнейших обысков в арендованной квартире, где фигуранты фасовали запрещенные вещества, правоохранители обнаружили около 15 кг каннабиса, 505 г грибов, 520 г МДМА, 653 г кетамина, 32 г предположительно кокаина и 285 г предположительно амфетамина.

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Также изъяли 105 г неустановленного порошка и изделия с ТГК. Все вещества направили на экспертизу.

наркотики под видом корма
Наркотики в Киеве. Фото: Прокуратура Украины

Под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры Киева 39-летнему мужчине и 32-летней женщине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотических средств с целью сбыта.

В настоящее время мужчина находится под стражей с правом внесения залога, тогда как женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после повреждения Южного моста в результате российской атаки киевский метрополитен частично восстановил движение по зеленой линии. Поезда снова начали курсировать между станциями "Осокорки" и "Красный хутор". В то же время участок через Южный мост оставался закрытым для движения метро.

Также портал Новини.LIVE рассказывал о транспортном коллапсе в Киеве после повреждения Южного моста. Перекрытие переправы привело к значительному увеличению потока машин на альтернативных маршрутах и многокилометровым пробкам. Особенно осложнилось движение между двумя берегами Днепра.

Киев наркотики прокуратура Нацполиция задержание
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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