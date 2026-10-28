Поліцейський із затриманою особою. Фото: Прокуратура України

У Києві правоохоронці викрили чоловіка та жінку, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, замаскованими під корм для домашніх тварин. Під час обшуків у фігурантів вилучили канабіс, кетамін, МДМА, кокаїн та інші речовини, загальна орієнтовна вартість яких на чорному ринку становить 10,5 млн грн.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Наркотики в Києві. Фото: Прокуратура України

У Києві продавали наркотики під виглядом корму

За даними слідства, 39-річний чоловік отримував поштові відправлення з наркотиками, які згодом розфасовували для продажу. Під час затримання правоохоронці виявили в його посилці три пакети канабісу загальною вагою понад 1,2 кг. Після цього в помешканні підозрюваного вилучили ще понад 4,7 кг цієї речовини.

"Розфасовані наркотики покупцям вони відправляли у пакетах корму для тварин", — повідомили в прокуратурі.

Наркотики під видом корму. Фото: Прокуратура України

Під час подальших обшуків в орендованій квартирі, де фігуранти фасували заборонені речовини, правоохоронці виявили близько 15 кг канабісу, 505 г грибів, 520 г МДМА, 653 г кетаміну, 32 г імовірного кокаїну та 285 г імовірного амфетаміну.

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Також вилучили 105 г невстановленого порошку та вироби з ТГК. Усі речовини направили на експертизу.

Наркотики в Києві. Фото: Прокуратура України

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури Києва 39-річному чоловіку та 32-річній жінці повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів із метою збуту.

Наразі чоловік перебуває під вартою з правом внесення застави, тоді як жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після пошкодження Південного мосту внаслідок російської атаки київський метрополітен частково відновив рух зеленою лінією. Поїзди знову почали курсувати між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір". Водночас ділянка через Південний міст залишалася закритою для руху метро.

Також портал Новини.LIVE розповідав про транспортний колапс у Києві після пошкодження Південного мосту. Перекриття переправи спричинило значне збільшення потоку машин на альтернативних маршрутах і багатокілометрові затори. Особливо ускладнився рух між двома берегами Дніпра.