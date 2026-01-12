Взрывы в Киеве 12 января из-за дронов

Срочная новость

Взрыв в Киеве прогремел прямо сейчас, в ночь на 12 января. Россияне. Прямо сейчас пытаются атаковать столицу дронами.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".

Звук взрыва в Киеве в ночь на 12 января

"В Киеве прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:29.

Взрыв в столице был очень громкий. Прямо сейчас Российская Федерация в очередной раз пытается атаковать столицу дронами. Перед этим в городе объявили тревогу, а в области работали силы ПВО.

Новость дополняется...