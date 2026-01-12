Видео
Україна
Главная Киев В Киеве прогремел громкий взрыв

В Киеве прогремел громкий взрыв

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 01:37
Взрывы в Киеве 12 января из-за дронов
Срочная новость

Взрыв в Киеве прогремел прямо сейчас, в ночь на 12 января. Россияне. Прямо сейчас пытаются атаковать столицу дронами.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".

Читайте также:

Звук взрыва в Киеве в ночь на 12 января

"В Киеве прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:29.

Взрыв в столице был очень громкий. Прямо сейчас Российская Федерация в очередной раз пытается атаковать столицу дронами. Перед этим в городе объявили тревогу, а в области работали силы ПВО.

Новость дополняется...

Киев взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
