Вибухи у Києві 12 січня через дрони

Термінова новина

Вибух у Києві пролунав прямо зараз, в ніч проти 12 січня. Росіяни. Прямо зараз намагаються атакувати столицю дронами.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".

Звук вибуху у Києві в ніч проти 12 січня

"У Києві пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 01:29.

Вибух в столиці був дуже гучний. Прямо зараз Російська Федерація вчергове намагається атакувати столицю дронами. Перед цим у місті оголосили тривогу, а в області працювали сили ППО.

