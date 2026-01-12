Вибухи у Києві 12 січня через дрони

У Києві пролунав гучний вибух
Дата публікації: 12 січня 2026 01:37
Термінова новина
Вибух у Києві пролунав прямо зараз, в ніч проти 12 січня. Росіяни. Прямо зараз намагаються атакувати столицю дронами.
Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".
"У Києві пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 01:29.
Вибух в столиці був дуже гучний. Прямо зараз Російська Федерація вчергове намагається атакувати столицю дронами. Перед цим у місті оголосили тривогу, а в області працювали сили ППО.
Новина доповнюється...
