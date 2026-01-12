Відео
Головна Київ У Києві пролунав гучний вибух

У Києві пролунав гучний вибух

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 01:37
Вибухи у Києві 12 січня через дрони
Термінова новина

Вибух у Києві пролунав прямо зараз, в ніч проти 12 січня. Росіяни. Прямо зараз намагаються атакувати столицю дронами.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".

Читайте також:

Звук вибуху у Києві в ніч проти 12 січня

"У Києві пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 01:29.

Вибух в столиці був дуже гучний. Прямо зараз Російська Федерація вчергове намагається атакувати столицю дронами. Перед цим у місті оголосили тривогу, а в області працювали сили ППО.

Новина доповнюється...

Київ вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
