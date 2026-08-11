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Главная Киев В Киеве прогремела громкая серия взрывов из-за баллистики РФ

В Киеве прогремела громкая серия взрывов из-за баллистики РФ

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 00:41
Взрывы в Киеве 11 августа из-за баллистики
Люди укрываются на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги. Фото: КП "Киевский метрополитен"

В Киеве только что, в ночь на 11 августа, прогремели взрывы. Враг нанес ракетный удар по столице и другим городам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 11 августа

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно направляйтесь в укрытия и оставайтесь там до окончания тревоги", — говорится в сообщении КГВА в Telegram в 00:27.

Через несколько минут Воздушные силы ВСУ зафиксировали, что на город летит баллистика. Уже в 00:30 в столице раздалась мощная серия взрывов, а в 00:35 были слышны повторные взрывы от новых ракетных ударов.

Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале также подтвердил, что город подвергся баллистическому обстрелу.

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Кроме того, военные сообщили, что ракеты летели также на Запорожье и Павлоград.

Первые последствия атаки РФ на Киев

В КГВА сообщили, что в Шевченковском районе горят складские помещения. При этом Кличко написал, что в этот район вызвали медиков.

Обновлено в 01:25

По данным местных властей, на данный момент известно об одном пострадавшем.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Киев под ударом 11 августа - что известно
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, последняя баллистическая атака РФ по Киеву произошла в ночь на 8 августа. Тогда в результате вражеского обстрела возник пожар на территории нежилой застройки, горели топливные резервуары, а также были пострадавшие.

Также мы писали, что 8 августа под обстрелом оказалась Киевская область. В результате атаки был разрушен дом, в котором погибла семья.

Киев взрыв обстрелы
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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